Vinales, Aprilia ile podyuma çıktığı için "dünyanın en mutlu insanı"

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Vinales, 2021 Hollanda GP'sini ikinci sırada bitirdikten sonraki pazartesi günü Yamaha'dan ayrılacağını açıklamıştı ve Aprilia ile ilişkilendiriliyordu.

Vinales, geçtiğimiz hafta sonu 2022 Hollanda GP'sinde Aprilia sürücüsü olarak ilk MotoGP podyumunu aldı.

RS-GP'ye alışma süreci devam eden Vinales, son yarışlarda daha güçlü bir form göstermeye başladı. Almanya'da dördüncü sıradayken sürüş yüksekliği sistemi kırıldığı için yarıştan çekilmek zorunda kalınca ilk potansiyel podyumunu kaçırmıştı.

Aprilia ile bu yükselişin kendisini nasıl hissettirdiği sorulan Vinales şunları söyledi: "Çok fazla şey oldu ama şu anda dünyanın en mutlu insanıyım."

"Daha fazlasını isteyemem, çok rekabetçi bir motosikletim, çok iyi bir grubum ve arkamda, beni her gün daha iyisi için zorlayan bir fabrika var."

"Güzel bir ailem var. Bu yüzden daha fazlasını isteyemem."

"Her zaman hayalini kurduğum her şeye sahibim ve zorlamaya hazırım."

"Zirveye çıkmaya hazırım, bu yüzden her gün zorlayacağım ve kendimi daha da güçlendireceğim."

"Bu kolay değil çünkü şu anda MotoGP'deki rekabet çok güçlü fakat neler yapabildiğimi biliyorum."

"Bu yüzden zorlayacağım ve yılın son yarışında nerede olduğumu göreceğiz."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team podium Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, yarışta daha iyi fırsatları olması için sıralama performansını hâlâ geliştirmesi gerektiğini söyledi. İspanyol sürücü sıralamalarda şimdiye kadar sadece bir kez ilk altıda oldu.

Vinales, "Bu sıkı çalışmanın ve her gün vazgeçmemenin sonucu."

"Çok güçlü olduğumu yarışlar öncesinden biliyorduk"

"Austin'de çok güçlü olduğumu hatırlıyorum ama 15. sırada başladım ve yarışta bunu telafi edemedim."

"Mugello'da çok güçlü gidiyorduk. Montmelo ve Sachsenring de öyle."

"Potansiyelimin önde olabilecek kadar iyi olduğunu hissediyorum ama sıralamamı geliştirmem lazım."

"Evet, yarışta harika bir ilk tur attım ve hemen öne geldim fakat eğer ilk veya ikinci çizgide başlarsam çok daha yukarıda olabileceğimi hissediyorum."

"Bu yüzden sezonun ikinci yarısı için asıl hedefimiz sıralamayı geliştirmek çünkü yarış ritmimiz çok güçlü ve tek anahtarımız bu." dedi.