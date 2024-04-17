Vinales: "Aprilia ile kazandığım zaferin değeri, diğerlerinden daha farklı"

Austin hafta sonuna damga vuran Vinales, Pazar günkü ana yarışta Aprilia sürücüsü olarak birinci, kariyerinin ise 10. zaferini aldı.

2016'da Suzuki ile Britanya'da zafere ulaşan Vinales, 2017-21 yılları arasında Yamaha ile sekiz kez kazanmayı başarmıştı. Vinales, bunun üzerine modern motosiklet yarışlarında üç farklı marka ile yarış kazanan ilk sürücü oldu.

Tüm yarış galibiyetleri onun için çok değerli olsa da, Amerika'daki başarısının Aprilia'nın MotoGP'deki gelişimini temsil ettiği için "özellikle önemli" olduğunu söylüyor.

Vinales şöyle dedi: "Açıkçası Aprilia ile kazandığım galibiyetin farklı bir değeri var çünkü onlarla anlaştığımda 10 ila 15. sıralar için savaşıyorlardı. Şimdi bu fabrikayı ne kadar büyüttüğümüze bakıyorum."

"Biz büyük bir ekibiz fakat daha fazla gelişmek ve daha istikrarlı olmak için zamana ihtiyacımız var. Yine de bu yıl önümüzde çok fazla potansiyel görüyorum."

"Çok akıllı davranmalı ve işimize odaklanmalıyız. Özellikle de Portimao'da yaşadığımız vites kutusu sorunu gibi şeyleri çözmeliyiz."

"Önemli olan daha fazla deneyim kazanmak, ön tarafta daha fazla zaman geçirmek ve kendimize olan güvenimizi arttırmak."

"Devam etmeliyiz, biz büyük bir ekibiz ve büyük ekipler yarış kazanır. Bunu Austin'de yapmayı başardık, bu yüzden çok mutlu olmalı ve yaptığımız işten gurur duymalıyız. Fakat şu anda yaptığımız şey daha zor çünkü geriden geldik ve işte zirvedeyiz."

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Düşüş yaşadığı dönemde yoğun eleştiri alan 29 yaşındaki sürücü, Amerika GP'sinde kendisini eleştirenleri haksız çıkardığını söylüyor.

"Açıkçası geçmişte şu an sahip olduğum güce sahip değildim. Özellikle de geçiş yapmakta zorlanıyordum çünkü diğer sürücülere yaklaşmakta zorlanıyordum."

"Fakat şu anki motosikletimle her zaman aşırı fren yapabiliyorum, geçmek kolay değil gibi görünüyor ama bunu deneyebiliyorum ve bu harika."

"Bunun için gerekli şeylere sahibim ve bu çok önemli çünkü yarışa her zaman ilk sıradan başlayıp lider gidemiyorsunuz."

"Bu yüzden mücadele etmelisiniz ve tüm bu adamlar geç fren yapıyor, savaşıyor."

"Ben de oradayım, yani bu harika bir şey."