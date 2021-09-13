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Vinales, Aprilia ile ilk yarışında "rahat hissettiği alanın dışına" çıkmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Maverick Vinales, Aprilia ile katıldığı ilk yarış olan Aragon Grand Prix'sinde rahat hissettiği alanın dışına çıktığını söylüyor.

Vinales, Aprilia ile ilk yarışında "rahat hissettiği alanın dışına" çıkmış

MotoGP'de dokuz galibiyeti bulunan Vinales, Yamaha ile yollarını ayırmasının ardından Aprilia ile ilk yarışına Aragon'da çıktı.

Aprilia ile ilk yarışından önce Misano'da RS-GP ile iki günlük bir testi geride bırakan Vinales, hafta sonu boyunca temposunu yaklaşık 2.5 saniye artırmayı başardı.

Buna karşılık 19. sıradan start alan İspanyol sürücü, Aprilia ile ilk yarışını, liderin 27.1 saniye gerisinde 18. sırada tamamlarken, yarışı dördüncü bitiren takım arkadaşı Aleix Espargaro'dan da 20 saniye daha yavaştı.

Aprilia'ya uyum sağlama süresinde, kendisine yardımcı olacak bazı önemli veriler elde ettiğini söyleyen Vinales, durumdan memnun olduğunu ve kazanması beklenmeyen bir motosiklette yarışmanın kendisi için yeni bir zorluk olduğunu belirtti.

Vinales, "Artık rahat olduğum alanda değilim, ki bu benim için bir meydan okuma."

"Gerçekten büyük bir meydan okuma. Sonucun nasıl olduğu ortada fakat bu altı yarış bizim için bir hediye gibi ve bu çok iyi çünkü çalışmaya başlayabilir, birbirimizi anlayabilir ve çalışmamız gereken noktaya bakabiliriz."

"İlk yarıştan itibaren önde olmak isterdim fakat bunu beklemek adil olmaz."

"Daha çok çalışmam ve motosikleti biraz daha anlamam gerekiyor."

"Adım adım gitmek gerekiyor. Büyük bir adım atacağımız nokta gelecek, bu çok açık." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İspanyol sürücü, Aprilia RS-GP üzerinde çalışması gereken ana odak noktasının viraj girişi olduğunu belirtirken, henüz bu açıdan RS-GP'den maksimumu alma konusunda güven eksikliği yaşadığını belirtti.

"Viraj girişinde kendimi oldukça geliştirmem gerekiyor çünkü Yamaha'da bir yöne gitmeye alışkındım ve şimdi bunu biraz değiştirmem gerekiyor ve bunu yapacak özgüvenim yok."

"Yani o noktaya geleceğiz. Ayrıca, çekiş kısmında kendimi oldukça iyi hissettim ve bu çok olumlu bir şey. Lastiklerin ömrü de tüm yarış boyunca iyiydi ve son turlara kadar zorlayabiliyordum."

"Yani yarış mükemmel olmasa bile olumlu şeyler vardı. Her  zaman çok önemli olan olumlu noktalar var."

"Dediğim gibi, bunun (ön kısım) geliştirmem gereken bir olumsuzluk olduğu ortada ve çocukların bana biraz yardım etmesi gerekiyor. Yani evet, bu alanda gelişmem gerekiyor.”

Yamaha'da Vinales'i etkileyen şeylerin başında yol tutuşun yarış içerisinde değişmesi geliyordu. Fakat Vinales, pazar  günkü Aragon GP'deki yol tutuşla, antrenmanlarda sahip olduğu yol tutuş arasında önemli bir farklılık olmadığını söylüyor.

"Yarışta, dördüncü antrenman seansındaki hızımın aynısını yakaladım, bu yüzden yol tutuşta herhangi bir düşüş olduğunu hissetmedim, bu da çok önemli."

"Yarışın başında motosiklette iyi bir potansiyel olduğunu gördüğümde, önümde birkaç sürücü olduğu için biraz sınırlıydım, ayrıca motosikleti pek bilmiyordum, ne kadar zorlayabileceğimi de bilmiyordum."

"Fakat yarışın orta kısmında oldukça iyi hissettim, bundan ötürü de iyi gidebiliyordum ve yarışın sonunda oldukça rekabetçiydik."

"Bu yarış hafta sonundan bilgi edinmem gerekiyor. Takımı anlamam gerekiyor ve takım da beni anlamalı."

"Sonunda antrenmanlarda sahip olduğumuz 40 dakika ile durum çok karmaşık oluyor. Çünkü herkes çok hızlı gidiyor. Yani adım adım ilerleyeceğiz ve bu, ilk adımdı.”

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