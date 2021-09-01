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MotoGP / Aragon GP Haberler

Vinales, Aprilia ile ilk testi öncesi devasa baskı hissetmiş

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matteo Nugnes
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Maverick Vinales, bu hafta Misano'da yeni takımı Aprilia ile yaptığı ilk test öncesinde çok büyük baskı hissettiğini kabul etti.

Vinales, Aprilia ile ilk testi öncesi devasa baskı hissetmiş

9 kez MotoGP'de kazanan Vinales, bir süre önce Yamaha ile yollarını tamamen ayrılmasının ardından Aprilia ile anlaşmıştı ve bu kapsamda ilk olarak dün Aprilia RS-GP'ye oturdu. Misano'daki bu özel test, bugün de devam etti.

İlk testin ardından Aprilia, Vinales'in Aragon GP hafta sonunda kendileri adına yarışacağını duyurdu.

Vinales, RS-GP ile ilk testinin ardından olumlu hislere sahip olduğunu söyledi.

Sky Sports İtalya'ya konuşan Vinales, "Buraya geldiğimde aşırı baskı hissettim ve gergindim."

"Farklı tür bir motosiklet olan bu motosikletin üzerinde çok fazla zaman geçirdim ancak ilk turların ardından sakindim çünkü motosiklette olumlu his yakaladım."

"Garajdaki atmosferi sevdim. Bu testlerin, gelecek hafta sonu öncesinde daha rahat olmamda yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Her şey çok olumluydu. Aragon için hazırım." dedi.

Vinales, Aprilia ile erkenden yarışma fırsatı yakalamasının motosikleti anlama açısından önemli olduğunu söyledi.

Vinales, "Normal hissediyorum çünkü bana göre bence bu motosiklette evde hissetmek normal olmazdı."

"Sakin kalıp antrenman yapabildim ancak bu fırsat dolayısıyla çok mutluyum çünkü doğrudan yarışa gidebilmek, motosikletin normal koşullarda nasıl çalıştığını anlamak açısından önemliydi."

"Burada iki günlük test yaptık ve mutlu olduğum doğru ancak tam olarak nerede olduğunuzu görme açısından yarış hafta sonunda olmalısınız." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Aprilia Racing

Vinales, motosikletinde henüz sınırlara yakın olmadığını kabul etti ancak takımın sürücüleri Aleix Espargaro ve Lorenzo Savadori'yi 2021 RS-GP'yi geliştirme konusundaki katkılarından dolayı övdü.

Vinales, "Daha çok gelişmem lazım tabii ki ancak şu ana kadar elimden gelenin en iyisini yaptım çünkü bu motosiklet ve motor çok farklı. Bu yüzden motosikleti biraz daha iyi anlamam lazım."

"Hem Aleix, hem de Lorenzo'nun iyi iş çıkardıklarını ve motosikletin çok yüksek seviyede olduğunu düşünüyorum."

"Fark var ancak büyük bir fark değil. Bu yüzden kısa sürede çok fazla gelişebileceğimizi düşünüyorum."

"Maksimumu zorlamanın daha çok uzağındayım ancak zaman hızlı geçiyor. Bu konu önemli." dedi.

Vinales için Yamaha'dan Aprilia'ya geçişte en büyük fark motor olacak. Yamaha'da sıralı 4 silindirli motor yer alırken Aprilia'da V4 motor yer alıyor.

Vinales, "Çok fazla fark olduğunu fark ettim çünkü tamamen farklı yapıdalar."

"Pist üstündeki çizgiler konusunda öğrenmem gerekenler var çünkü onlar biraz farklı. Önceden daha akıcı çizgilere alışkındım ancak bu motosiklette çok daha erken hızlanabilirsiniz (gazı açabilirsiniz)."

"Benim gerçekten sevdiğim şey motor freni ancak aynı zamanda gaza ilk dokunuşu da sevdim. Yağmurda iyi olabileceğini düşünüyorum." dedi.

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