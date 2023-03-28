Vinales: "Aprilia ile gurur duyuyorum"

Haberi dinle

Sonunda yarış kazananları arasına girdiği 2022'deki sezonunun ardından Aprilia, yeni sezona da güçlü bir başlangıç yaptı.

Hem Vinales hem de Aleix Espargaro açılış sprint yarışında beşinci ve altıncı olurken, Vinales 25 turluk yarışın büyük bölümünde son Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia'ya baskı yaptı.

Vinales damalı bayrağı Bagnaia'nın 0.687 saniye gerisinde gördü. Vinales Bagnaia'yı yakalayabileceğini düşünse de, en önemli şeyin Aprilia'nın gridin önünde mücadele edebileceğini göstermesi olduğuna inanıyor.

Vinales, "Yarışın bazı noktalarında Bagnaia'yı geçebileceğimi düşündüm."

"Ama Pecco'nun arkasında oldukça rahattım, iyi sürüyordum ve diğerleriyle arayı açıyorduk."

"Başlangıçta sadece potansiyelimizi anlamaya çalışıyordum ve harikaydı. Sanırım 10 ya da 11. turda Pecco ritim konusunda bir adım daha attı."

"Onu takip etmeye çalıştım, frenlemede birkaç hata yaptım. Sonra lastikleri ve frenleri soğutup sonuna kadar gitmeyi düşündüm."

"Ama o akıllıydı, tüm yarış boyunca lastiklerini korudu."

"Markamızla, Aprilia'yla ve ekibimin yaptığı işle gerçekten gurur duyuyorum. En önemli şey önde mücadele etmekti ve biz bunu başardık, bu yüzden memnun olmalıyız." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati ve Bagnaia Portekiz'de her iki yarışı da kazanmış olsa da, dokuzuncu olan Espargaro Cumartesi günü sprintten sonra Aprilia'nın rakibi Ducati'ye düşünüldüğünden çok daha yakın olduğunu hissettiğini söyledi.

Espargaro, Aprilia'nın sezonun açılış turu için getirdiği motor hakkında, "Bu pist motoru analiz etmek için pek iyi bir pist değil ama Cuma günü teknik toplantıda mühendisleri tebrik ettim çünkü motor iyi hissettiriyor."

"İçimde bir his var... Henüz erken ama insanların düşündüğü kadar Ducati'den uzak olmadığımızı hissediyorum."

"Bence Maverick ve ben, güçlüyüz. Şampiyona hâlâ uzun ve bence mücadele edebileceğiz." dedi.

Vinales de Portekiz GP'si boyunca Bagnaia'ya yakın olan RS-GP motorunu aynı şekilde övdü: "Motorumuz çok iyi, iyi bir hıza sahiptim."

"Ama sonra Pecco'nun lastiklerini koruduğunu fark ettim, belki de ben başlangıçta çok zorladım.

"Motorumuz güçlü, hızlı ve bence Portimao'daki gibi virajlarda çok iyi."

"Kendimi rekabetçi hissediyorum. Elbette, biraz daha hızlanırsak her şey daha güzel olur. Ama yine de şikayet edemem."