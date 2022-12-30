Vinales: "Aprilia gelecek sezon daha çok baskı altında olacak"

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İlk yarışta galibiyete ulaşmasına rağmen form kaybettiği 2021 sezonun ortasında Yamaha koltuğunu kaybeden Vinales, kısa süre içinde sürücü arayan Aprilia ile anlaştı.

Daha önce kullandığı Yamaha ve Suzuki'den tamamen farklı yol tutuş özelliklerine sahip olan ve bu nedenle farklı bir sürüş stili gerektiren RS-GP'ye alışmakta zorlanan Vinales, 2022 sezonunun ilk yarısını Aleix Espargaro'nun Arjantin galibiyetini ve dört podyumunu izleyerek geçirdi.

Assen'deki mücadeleden itibaren gaza basan ve ilk podyumunu elde eden İspanyol sürücü, sonrasında Britanya ve Misano'da iki podyum daha elde ederek sezonu 122 puanla 11. tamamladı.

Autosport'a sezon değerlendirmesinde bulunan Vinales, "Dürüst olmak gerekirse oldukça pozitif hissediyorum. Sezon boyunca oldukça iyi sonuçlar elde ettik ve birbirimizi - takım ve motosiklet- oldukça iyi karşıladık"

"Her şey iyi bir düzede ilerliyor, önemli olan da bu."

"İlk yarışlarda biraz zorlandım, motosikleti tanımıyordum. Arjantin'in ilk yarışlardan biri olması büyük talihsizlik!"

"Bence bu sezon daha çok odaklanmak ve çok şey öğrenmeye önem verdik."

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Her yıl birbirinden farklı ilerliyor, gelecek yıl da tamamen farklı olacak. Elbette bu yıldan çok daha fazla baskı altında olacağız, bu doğal ama aynı zamanda iyi bir şey."

"Kendimizi geliştirmeliyiz ve hedefimizi netleştirmeliyiz, o zaman gerçekten iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum. İyi ve akıllıca çalışmamız gerekiyor."

"Testler büyük önem taşıyacak çünkü sadece birkaç günümüz var, bu yüzden zamanımızı iyi değerlendirmek çok önemli." dedi.

Geçen sezon başlarken neler beklediği sorulan Vinales, bir an önce motosiklete odaklanmaya çalıştığını, sonuç açısından herhangi bir hedef koymadığını söylüyor.

Vinales, "[Sezon başlarken] net bir beklentim yoktu, sadece motosikleti iyi bir şekilde sürmeye çalıştım. Amacım motosikleti hızlı bir şekilde öğrenmekti, bu nedenle sezonun ortasından itibaren gerçekten iyi bir seviyedeydik."

"Şu anda tek isteğim, bu seviyeyi gelecek sezon sürdürebilmek."