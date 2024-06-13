Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek
Maverick Vinales, 2025 yılı için Enea Bastianini ile birlikte yeniden markalaşan Tech3 KTM MotoGP takımına katılmak üzere Aprilia'dan ayrılacak.
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech3, Pit Beirer, KTM
Fotoğraf: KTM Images
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