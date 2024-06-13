Vinales 2025 için Bastianini ile birlikte Tech3 KTM'e geçecek

Autosport tarafından çarşamba günü açıklandığı üzere İspanyol sürücü, bu yıl Austin'de bir Grand Prix zaferi ve toplam yedi podyum elde ettiği Aprilia'daki üç yıllık görevine son verecek.

Şu anda Tech3 ve KTM'in ana şirketi Pierer Mobility grubu tarafından yönetilen ve şu anda GasGas bayrağı altında yarışan ancak KTM markası altında yeniden markalaştırılacak olan yapıya katılacak.

Vinales'e Tech3'te, gelecek sezon fabrika Ducati takımındaki yerini Marc Marquez'in devralacağı beş kez yarış kazanmış Enea Bastianini eşlik edecek.

Daha önce açıklandığı üzere Brad Binder ve Pedro Acosta fabrika takımında yarışacak ve KTM iki takımı arasında dört fabrika motosikleti tedarik edecek.

KTM motor sporları direktörü Pit Beirer, "Hem Enea hem de Maverick'i MotoGP projemize dahil edebildiğimiz ve hedeflerini takip etmelerini sağlayarak maksimum performanslarına ulaşmaları için onlara tam fabrika desteği verebildiğimiz için çok mutluyuz."

"Şu anda dünyanın en hızlı iki sürücüsünden bahsediyoruz. Bize ve Red Bull KTM Tech3 ile birlikte yarattığımız birinci sınıf operasyona güvenmeleri harika."

"KTM adını yeniden güçlendirmenin zamanı geldi ve şirkete bu tür bir değer katmak için Enea ve Maverick'in tamamen Red Bull turuncusuna bürünmesinden daha iyi bir yol düşünemezdik."

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech3, Pit Beirer, KTM Fotoğraf: KTM Images

Vinales'in KTM'e gitmesiyle birlikte Aprilia, Aleix Espargaro'nun yıl sonunda MotoGP'den emekli olacağını açıklamasıyla birlikte mevcut iki fabrika sürücüsünü de kaybedecek. Autosport/Motorsport.com'a göre Espargaro gelecek yıl test sürücüsü olarak Honda'ya geçecek.

Başlangıçta Vinales'in niyeti, Yamaha'dan ayrılmasının ardından Aprilia ile sözleşmesini uzatma olasılığını araştırmaktı. Ancak Noale merkezli marka, Vinales ile sözleşme görüşmelerinden önce Espargaro'nun geleceğine karar vermesini beklemeyi tercih etti.

Ancak MotoGP sürücü piyasası İtalya Grand Prix'sinden sonra Aprilia'nın Pramac'tan Jorge Martin ile anlaştığını duyurması ve Ducati'nin Marquez'i 2025-2026 için Francesco Bagnaia'nın takım arkadaşı olarak seçmesinin ardından sarsıldı.