Vinales: "2021 Yamaha motosikleti yarışmaya hazır"

Vinales, Katar testinin son günlerinde 2021 şasisini değerlendirmeye devam etti ve güçlü turlar atmayı başardı.

MotoGP'de sekiz galibiyeti bulunan Vinales, ilk testi kendi sürüş tarzına odaklanarak geçirdi ve 2020 motosikletiyle yaptığı uzun sürüşlerdeki hızına epey şaşırdığını dile getirdi.

Vinales, perşembe günü 2021 Yamaha ile Japon üreticinin son birkaç yıldaki tipik zayıflığı olan, düşük yol tutuş performansına odaklandı ve yine güçlü performanslar sergiledi.

Vinales, Katar pistinin kauçukla kaplı olduğu gerçeği göz önüne alındığında 2021 Yamaha'nın düşük yol tutuş şartlarındaki performansını yargılamanın zor olduğunu ancak bitmek üzere olan arka lastiğin güçlü temposunun cesaret verici olduğunu dile getirdi.

Vinales Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Düşük yol tutuş performansına çok fazla yoğunlaştık, ki bu pistte bunu yapmak çok zor çünkü pistte inanılmaz bir yol tutuş var."

"Pistin yol tutuş seviyesi inanılmaz, bu yüzden düşük yol tutuşla ilgili durum için hazır olduğumuzu söylemek çok zor, çünkü gördüğümüz üzere tüm tur zamanları çok iyi."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ama yine de, en önemlisi motosiklette kendimi iyi hissediyorum ve ayrıca lastiğin son turları her zaman çok iyi."

"Yani göreceğiz. Elbette yarışta her şey farklı olacak, ama olumlu kalıyoruz çünkü motosikletin yarış için hazır olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Takım arkadaşı Fabio Quartararo ise, M1'inde “gerçekten sevmediği” şeyler denemesine rağmen, 2021 şasisinde “daha rahat” hissettiğini dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Fransız sürücü, 2021 Yamaha hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse gerçekten hoşuma gitmeyen şeyler deniyorum, ama sahip olduğumuz hız temelde iyi görünüyor."

“Farklı türde lastiklerde çalışmayan bir şey denediğimizde bile, 1:54 gibi yüksek zamanlar yapıyoruz."

"Doğruyu söylemek gerekirse bugün (perşembe), çok mutlu değildim, ama tempoya baktığımda mutlu olabileceğimizi düşünüyorum ve 2021 şasisi ile giderek daha rahat hissediyorum.” dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Motosikletin Katar yarışlarında ve diğer pistlerde nasıl davranacağı ile ilgili soruya Fransız sürücü şöyle yanıt verdi: "Bence kesinlikle farklı olacak, çünkü şu anda pistin durumu yarış için sahip olacağımız şartlardan tamamen farklı. Şu anda sahip olduğumuz yol tutuş gerçek dışı."

"Dürüst olmak gerekirse şu anda pistte sahip olduğumuz yol tutuş, yarış için sahip olacağımız gerçek yol tutuş seviyesinde değil."

"Elbette motosiklet gerçekten çok iyi hissettiriyor çünkü pistin çok fazla yol tutuş var."

"Mesela Portimao'da zorlanacağımızı düşünüyorum, yani düşük yol tutuş olan pistlerden bahsediyorum, oralarda zorlanacağız."

"En tepede üç Yamaha görüyoruz fakat testlerde her zaman hızlı olduğumuzu biliyoruz, çünkü tek turda hızlıyız."

“Son iki yılda testlerden çok memnundum. Şimdi yarışlardan önce bu kadar mutlu olmamanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.”