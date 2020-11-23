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MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Vinales: "2020, MotoGP kariyerimin en kötü sezonuydu"

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Vinales: "2020, MotoGP kariyerimin en kötü sezonuydu"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Maverick Vinales, 2020 MotoGP sezonunun kariyerinin "en kötüsü" olduğunu kabul etse de, Portekiz'deki performansından memnun kaldı.

Fabrika Yamaha sürücüsü Vinales, Jerez'de aldı arka arkaya podyumlar ile bir anda şampiyonanın favorileri arasına girdi ve Emilai Romagna GP'de de zafere ulaşan isim olmayı başardı.

Ancak sonrasında her şey İspanyol sürücü için o kadar da iyi gitmedi ve sezonu beşinci sırada bitirirken, Petronas SRT sürücüsü Franco Moribdelli, 2019 M1 ile ikinci oldu.

Vinales, Cumartesi günü zorlu bir sıralama seansı geçirmesinin ardından mevcut motosikletle zafer kazanmayı hedeflemenin "imkansız" olduğunu söyledi ve 2020 M1'i eleştirdi.

Portekiz'deki yarışın son bölümünde yükselişe geçen ve 11. olan Vinales, yılın kendisi için bir "felaket" olduğunu kabul ediyor.

Vinales, yılı 2020 Yamaha motosikleti kullanan sürücüler arasında en iyi sırada bitirmesiyle ilgili şöyle dedi: "Bu, kazandığım küçük bir şampiyona ve küçük bir şampiyonluk."

“Bu gerçeği içimde olumlu bir şey olarak tutmaya çalışıyorum, ama bunun ötesinde tamamen felaket bir sezon oldu, kariyerimin en kötü sezonuydu."

"Bu yüzden buna inanmak zor, ama artık her neyse. Şimdi eve gitme zamanı, sakin olmalıyım, bunun için endişelenmesi gereken diğerleri."

Vinales, sıralama turlarında geride kalmasından ötürü Portekiz'i gerilerde bitirdiğini söyledi.

"Bu yarışa birinci veya ikinci sıradan başlasak tamamen farklı bir yarış olurdu çünkü tek başımayken 1:40.1'ler, 1:40.2'ler yapabildim, Jack [Miller] ve Frankie'nin temposu böyleydi."

“Sorun şu ki, ortada grupta yer aldığınızda, sizi düzlükte geçince işiniz bitiyor, bu yüzden çok sert fren yapmanız gerekiyor ve ön taraf bitmeye başlıyor, bu yüzden her şey sarpa sarıyor."

"Her zaman önde başlamamız ve zorlamamız gerektiğini söylüyoruz, eğer bunu yapamazsanız başınız belada demektir."

"Bilmiyorum, dürüst olmak gerekirse son dört veya beş yarışın bizim için tam bir felaket olduğunu söylemek istiyorum, o yüzden göreceğiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Maverick Viñales
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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