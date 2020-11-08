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MotoGP / Avrupa GP / Son dakika

Vinales: "2020 hem ben hem de Yamaha için 'kayıp' bir yıl"

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Vinales: "2020 hem ben hem de Yamaha için 'kayıp' bir yıl"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Maverick Vinales, 2020'nin kendisi ve Yamaha için kayıp bir yıl olduğunu kabul ediyor ve motorla ilgili durumun bedelini ödediklerini söylüyor.

Vinales şu anda şampiyona lideri Joan Mir'in 19 puan gerisinde yer alıyor ve şampiyonanın bitimine sadece üç yarış kaldı.

Ancak Avrupa Grand Prix'sine kullanılmasına izin verilen motor sayısını aştığı için pit yolundan başlayacak.

Son şampiyon Marquez, İspanya GP'de geçirdiği kazanın ardından kolundan yaralandı ve yarışlarda neredeyse tüm sezon uzak kaldı. Bu da Vinales ve Yamaha için altın değerinde bir şampiyonluk fırsatıydı.

Ancak yaşanan motor sorunları, İspanyol sürücünün hayallerini yıkmış gibi görünüyor.

2020'nin kayıp bir sezon olup olmadığı sorulduğunda Vinales şunları söyledi: “Kesinlikle evet, çünkü Marc'ın burada olmadığı konusunda açık olmalıyız, bu yüzden gerçekten iyi bir fırsattı."

“Honda ve Marc başka bir seviyedeler. Her yıl bunu ortaya koyuyorlar. Bu yüzden kesinlikle şampiyonluğu kazanmak için mükemmel bir durum vardı. Ancak 2017 ve 2020'yi aynı hatalarla kaybettik. "

Motorsport.com'a konuşan Vinales, şampiyonluk umutlarını tutmak için 'ya hep ya hiç' yaklaşımını tercih edip etmeyeceği sorusuna, "Risk alamam."

“Motosiklet istendiği gibi değilse o zaman farklı. Demek istediğim, öndeki çocukları yakalamak için harika tur süreleri yapamıyorsam risk almayacağım, kaza yapmayacağım ve yaralanmayacağım."

"Yani her zaman olduğu gibi maksimum vermeye çalışacağımız kesin, ama zor olacak."

"Ama dürüst olmak gerekirse. Hissi yarın göreceğiz. İyi bir his varsa, zorlayacağım, yoksa o zaman zorlamam. İki puan hiçbir anlam ifade etmiyor." yanıtını verdi.

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Etkinlik Avrupa GP
Editör Lewis Duncan

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