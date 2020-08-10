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MotoGP / Çek GP / Son dakika

Vinales: "14. olduğumuz için şanslıyız"

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Vinales: "14. olduğumuz için şanslıyız"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ağu 2020 08:31

Yamaha'dan Maverick Vinales, MotoGP Çek Grand Prix'sinin ilk turundan itibaren yol tutuş eksikliği yaşadığını ve 14. olduğu için kendisini şanslı saydığını söyledi.

Yarışa beşinci sıradan başlayan Vinales, ilk turun ardından sekizinci sıraya geriledi ve sonrasında kan kaybetmeye devam etti. Damalı bayrağı 14. sırada gören Vinales, neredeyse 20 saniye geride kalarak en kötü Yamaha sürücüsü oldu.

Vinales, ilk turların ardından arka lastiklerin çok fazla patinaja kaldığını ve sonlara doğru motosikleti sürmekte zorlandığını, hatta kendisini güvende hissetmediğini belirtti.

Vinales, "Yarış, ilk turdan itibaren çok zordu ve arka lastikte çok fazla patinaj vardı."

"Bu durum her geçen tur arttı ve sonunda motosikleti sürmek o kadar da güvenli değildi. Bu nedenle, her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. 14. sıra yapabileceğimizin en iyisiydi."

"Kesinlikle bunun, Yamaha için benden çok daha fazla acı verici olduğunu düşünüyorum çünkü 14. bitirmek çok zor. Doğrusu çok şanslıydım, çünkü öyle olmasaydım, bu hafta sonu tek bir puan dahi alamazdım."

"Yani bu iki puan şampiyona için çok önemli olacak. Pes etmedim, zorlamaya çalıştım ve hata yapmadım." dedi.

Vinales, sorununun tam olarak ne olduğunu bilmediğini ancak tüm hafta sonu lastikleri çalıştırmakta zorlandıklarını belirtti.

"Bütün hafta sonu lastiklerle mücadele ettik. Kendi açımdan sorunun ne olduğunu söylemek zor, çünkü ısınma turlarında ikinciydim ve orada neden bu kadar hızlıyken, yarışta 14. olduğumu bilmiyorum, bunu açıklamak zor."

"Yapabileceğimiz tek şey olumlu düşünmeye devam etmek, hayatta hiçbir şey mükemmel değil, hatalar yapıyoruz ve bunun farkına varmak adına çok çalışmalıyız."

"Belki de bugün doğru ayarları bulamadık."

"Motosikleti sürmek zordu, ama potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Bunu açığa çıkarmaya ve gelişmeye çalışacağız."

"En önemli şey bu. Avusturya'da, lastiklerin burayla çok benzer olacağını düşünüyorum ve Yamaha, sorunu anlayabilmek adına değerli verilere sahip."

Bazı sürücüler Brno'daki yarışta Michelin lastiklerinin tutarsızlığından şikayetçi olsa da Vinales, lastikle ilgili sorunlarının motosikletle ilgili olduğunu düşünüyor.

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Etkinlik Çek GP
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Editör Lewis Duncan

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