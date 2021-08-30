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MotoGP / Britanya GP Haberler

Vierge, Petronas SRT'nın Aragon'da yarışma teklifini reddetti

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Motorsport.com edindiği bilgilere göre Moto2 sürücüsü Xavi Vierge, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Aragon Grand Prix'sinde Petronas SRT ile MotoGP'de yarışma teklifini geri çevirdi.

Vierge, Petronas SRT'nın Aragon'da yarışma teklifini reddetti

Vierge, Moto2'de SRT ile yarışıyor ve Aragon'da 2019 versiyon M1'de, sakatlığı nedeniyle yarışamayan Franco Morbidelli'nin yerine geçme teklifi aldı.

İspanyol sürücünün takım arkadaşı Jake Dixon, Britanya Grand Prix'sinde Morbidelli'den boşalan koltuğa geçti ve SRT ile ilk MotoGP yarışına çıkmış oldu.

Dixon, Silverstone hafta sonu boyunca sürekli olarak ilerleme kaydetti fakat bariz lastik sorunları yaşayınca, yarış galibi Fabio Quartararo'nun yaklaşık 50 saniye gerisinde finiş gördü.

Dixon'dan önce Petronas SRT'deki bu boş koltukta Cal Crutchlow yer alıyordu ve Yamaha'nın test sürücüsü, her iki Avusturya yarışında da epey zorlanmasının ardından ancak 17. olabilmişti.

Vierge, hem Crutchlow hem de Dixon'ın Morbidelli'nin motosikletinde yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında Aragon'da yarışma teklifini geri çevirdi.

Motorsport.com, 2022'de MotoGP'de yarışma şansı olmadığı göz önüne alındığında Vierge'in böyle bir fırsatın kariyerine faydadan çok zarar getireceğine inandığını ve bu yüzden de teklifi geri çevirdiğini belirtti. 

Yamaha, Crutchlow'un Aragon GP'de Yamaha fabrika takımında kalacağını doğruladı ve Dixon'ın SRT ile bir MotoGP yarışına daha katılmasına kapı açılmış oldu.

Jake Dixon, Petronas Yamaha SRT

Jake Dixon, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

SRT, 2021 sezonunun sonunda MotoGP'den tamamen ayrılacağını ve San Marino GP hafta sonunda mevcut takımın yerini alacak, yeni bir oluşumun detaylarını açıklayacağını duyurmuştu. Bu oluşumda, mevcut SRT ekibinden pek çok isim yer alacak.

Yamaha patronu Lin Jarvis, pazar günü Silverstone'da yaptığı açıklamada, Morbidelli'nin Misano'dan itibaren ve 2022 yılında fabrika takımı için yarışacağını belirtmişti. Bu yılı kenarda geçiren Andrea Dovizioso'nun ise Morbidelli'den boşalan yere geçmesi bekleniyor.

Dovizioso, imzaların atılması halinde 2022'de fabrika destekli yeni versiyon Yamaha motosikletini sürecek.

Dovizioso'nun takım arkadaşının ise SRT'nin Moto3 takımından yarışan Darryn Binder olması bekleniyor.

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