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MotoGP / Özel Haber

Video: Araç üstü kamerasından Hamilton’ın Yamaha MotoGP testi

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Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Ara 2019 17:39

Lewis Hamilton’ın, Valencia’da Valentino Rossi’nin 2019 Yamaha MotoGP YZR-M1 motosikleti ile yaptığı testten hızlı bir tur.

Rossi ile geçirdiği test gününden sonra önce Hamilton, motosiklet ve pistin yarış çizgisi hakkında Franco Morbidelli tarafından bilgilendirilmişti. Hamilton, Petronas’ın konuğu olarak MotoGP sezonunun açılış yarışı olan Katar’a ziyarette bulunmuş ve Morbidelli ile tanışmıştı.

Hamilton’ın, yarış motosikletleri konusunda daha önceden tecrübesi bulunuyordu. İngiliz şampiyon, geçen sene Yamaha R1 M Superbike motosikletini, fabrika Yamaha Superbike sürücüleri Michael van der Mark ve Alex Lowes’ün de yardımlarıyla Jerez’de test etmişti.

Ancak bu, Hamilton’ın ilk fabrika MotoGP motosikleti deneyimiydi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , MotoGP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Charles Bradley

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