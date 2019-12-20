Video: Araç üstü kamerasından Hamilton’ın Yamaha MotoGP testi
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Lewis Hamilton’ın, Valencia’da Valentino Rossi’nin 2019 Yamaha MotoGP YZR-M1 motosikleti ile yaptığı testten hızlı bir tur.
Rossi ile geçirdiği test gününden sonra önce Hamilton, motosiklet ve pistin yarış çizgisi hakkında Franco Morbidelli tarafından bilgilendirilmişti. Hamilton, Petronas’ın konuğu olarak MotoGP sezonunun açılış yarışı olan Katar’a ziyarette bulunmuş ve Morbidelli ile tanışmıştı.
Hamilton’ın, yarış motosikletleri konusunda daha önceden tecrübesi bulunuyordu. İngiliz şampiyon, geçen sene Yamaha R1 M Superbike motosikletini, fabrika Yamaha Superbike sürücüleri Michael van der Mark ve Alex Lowes’ün de yardımlarıyla Jerez’de test etmişti.
Ancak bu, Hamilton’ın ilk fabrika MotoGP motosikleti deneyimiydi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , MotoGP
|Pilotlar
|Lewis Hamilton Şimdi al
|Takımlar
|Yamaha Factory Racing
|Editör
|Charles Bradley
Video: Araç üstü kamerasından Hamilton’ın Yamaha MotoGP testi
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