Video: Araç üstü kamerasından Hamilton’ın Yamaha MotoGP testi

Rossi ile geçirdiği test gününden sonra önce Hamilton, motosiklet ve pistin yarış çizgisi hakkında Franco Morbidelli tarafından bilgilendirilmişti. Hamilton, Petronas’ın konuğu olarak MotoGP sezonunun açılış yarışı olan Katar’a ziyarette bulunmuş ve Morbidelli ile tanışmıştı.

Hamilton’ın, yarış motosikletleri konusunda daha önceden tecrübesi bulunuyordu. İngiliz şampiyon, geçen sene Yamaha R1 M Superbike motosikletini, fabrika Yamaha Superbike sürücüleri Michael van der Mark ve Alex Lowes’ün de yardımlarıyla Jerez’de test etmişti.

Ancak bu, Hamilton’ın ilk fabrika MotoGP motosikleti deneyimiydi.