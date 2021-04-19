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MotoGP / Son dakika

Rins: "Veriler, Portekiz yarışında yanlış bir şey yapmadığımı gösteriyor"

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Suzuki sürücüsü Alex Rins, MotoGP Portekiz Grand Prix'sinin sonlarına doğru kaza yaparak yarışa veda etse de, verilerin “yanlış bir şey yapmadığını” gösterdiğini söyledi.

Rins: "Veriler, Portekiz yarışında yanlış bir şey yapmadığımı gösteriyor"

Rins, 25 turluk yarışın 9. turunda yarışın galibi Fabio Quartararo tarafından geçilene kadar yarışı lider götürüyordu.

Bundan sonraki 10 tur boyunca ikili arka arkaya gittiler ve gerilerindeki sürücü grubuyla arayı açtılar.

Ancak Rins'in dördüncü MotoGP zafer umutları, yarışın bitişine yedi tur kala 5. virajda yaptığı kazayla sona erdi ve Quartararo rahat şekilde bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı.

Rins, verilerin frenleme noktasının ve fren basıncının daha önceki turla aynı olduğunu gösterdiğini belirti ve ekledi:

“Yarıştan oldukça etkilendim çünkü geçen yıla göre çok geliştim ve sonunda bu kaza yüzünden ödülü alamadık.”

"Sınırda sürüyordum, Fabio gerçekten güçlüydü ama ben de iyi bir sınırda sürüyordum."

"Demek istediğim, bazen sınırdayken motosiklet titriyor, her virajda sarsılıyor."

“Ancak bu sefer oldukça iyi sürüyordum, sınırdaydım ama rahattım.

“Lastiğin dönüşünü ve aşınmasını çok iyi kontrol ediyordum."

“Bu bir hayal kırıklığı çünkü verileri analiz ettik ve o virajda yanlış bir şey yapmadığımı gösteriyor."

“Aynı frenleme noktasıydı, frenler üzerinde aynı baskı vardı. Ancak bu bazen olur. İleriye bakmamız lazım."

“Elbette mutlu değilim ama hafta sonuna yaklaşımımız hakkında mutluyum.”

Rins, kaza olmasaydı bile, Quartararo'ya karşı yarışı kazanmanın  zor olacağını itiraf etti..

"Yani Fabio durumu iyi açıkladı, onu zorluyordum."

“4. antrenman seansında ve ayrıca ısınma turlarında iyi bir hız gösterdi. Yani, iyi bir temposu vardı."

"Tamam, onunla aynı hıza sahip olmadığımızı biliyordum ama yarış sırasında kendimi oldukça iyi hissediyordum."

"Kazayı açıklamak zor. Kazadan sonra Fabio, 1:39.9, 1:39.8, 1:40.0, 1:40.1 saniyelik turlar atmaya başladı."

"Demek istediğim, eğer kaza yapmasaydım ve bu tempoyla devam etseydim, onunla aynı tur süresini yapacaktım çünkü lastiklerin bir sınırı var ve bu pistte geçiş yapmak kolay değil."

“Elbette zafer biraz zordu ama çok önemli bir 20 puanı kaybettik.”

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Marquez "hayalini kurduğu" dönüşünün ardından "duygu patlaması" yaşamış

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Editör Selin Elif Köse

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