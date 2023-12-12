Valentino Rossi'nin MotoGP takımının 2024'te yaşayacağı ikilem ne?

2022 sonunda, RNF takımının sergilediği ekonomik istikrarsızlık nedeniyle Yamaha, Razlan Razali'nin takımıyla olan sözleşmesini yenilemedi ve bu durum Iwata merkezli üreticiyi 2023 gridinde yalnızca iki M1 ile bıraktı. Yamaha kampından çıkan tüm seslerin ifadesini dikkate alırsak, hem sürücüler hem de yöneticiler, uydu takımı eksikliğinden şikayetçiler.

İki M1 için en uygun aday, açık nedenlerden dolayı Valentino Rossi'nin takımı, çünkü İtalyan efsane iki yıldır emekli olmasına rağmen Yamaha'nın en büyük cazibesi olmaya devam ediyor: Jerez'deki son İspanya Grand Prix'si sırasında, dokuz kez dünya şampiyonu olan Rossi şirketin ana elçisi olarak 2024'ün sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Rossi ve Japon üretici arasındaki bağ, Rossi'nin 2011 yılında Jorge Lorenzo'nun popülaritesinin zirvesindeyken Ducati'ye gitmesine ve iki sene önce emekli olurken kendi adına sahip takımının Ducati ile anlaşmasına rağmen yeniden kuruldu.

Şu anda Marco Bezzecchi ve Fabio Di Giannantonio'ya ait olan motosikletlerin tedarikçisini belirlemek için hâlâ zaman var, ancak önümüzdeki aylar, masadaki seçenekler arasında önceliklerini belirlemek zorunda kalacak olan VR46'nın kullanabileceği ekipmanı belirlemek için çok önemli olacak. Stefan Pierer liderliğindeki grubun MV Agusta'yı MotoGP'ye yeniden sokma baskısı göz önüne alındığında iki değil, üç seçenek var. Pierer Mobility Group'un ivmesine rağmen, en mantıklı iki alternatif Ducati ile ittifakı genişletmek veya Yamaha ile güçlerini birleştirmek. Her ikisinin de artıları ve eksileri var.

Ducati ile ortaklığı uzatmak, podyumlar, zaferler ve hatta muhtemelen şampiyonluklar için mücadele edebilecek bir konumda olmak için iki rekabetçi motosikleti garanti edecektir.

Borgo Panigale şirketiyle anlaşmanın dezavantajı ise ekonomik, çünkü Yamaha'nın konumu parasal açıdan daha cazip koşullar sunmasına olanak tanıyor. Serinin organizatörü Dorna, bağımsız bir takıma destek veren her markaya üç milyon avro veriyor. Bu miktar müşteri sayısına göre artmıyor, dolayısıyla Desmosedici'sini Pramac, Gresini ve VR46'ya dağıtan Ducati, her biri sadece bir uydu takım tedarik eden Aprilia, Honda ve KTM ile aynı parayı kazanıyor. Şu anda Yamaha, Dorna'dan böyle bir prim almayan tek fabrika.

Motosiklet gelişimi için çok değerli olan bu iki M1'i kurtarmaya yönelik sportif ilgi ile üç milyon avroluk nakit enjeksiyonu sayesinde kiralama fiyatlarında indirim uygulama olasılığı arasında, bu formülün finansal açıdan en cazip formül olduğuna şüphe yok.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Ducati, VR46 için garantili rekabet gücü sunuyor, ancak Yamaha'ya geçişin ardındaki finansal teşvik de aynı derecede cazip

Motorsport.com ile röportajında Yamaha patronu Lin Jarvis, "2025'te bir uydu takımına sahip olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak öncelikle paketimizi teknik düzeyde geliştirmemiz gerekiyor. Motosikletimizi daha rekabetçi hale getirmek için geliştirmemiz gerekiyor. Açıkçası, yakınlığımız ve geçmişimiz nedeniyle, VR46 bir uydu takım olmak için diğer takımlardan daha iyi bir konumda." demişti.

Padoğun büyük bir kısmı ikinci seçeneği kabul etme eğilimindeyken, VR46 yetkilileri bile bu konuda net değil. VR46 takım yöneticisi Pablo Nieto, "Kimse buna inanmasa da, şu anda önceliğimiz Ducati ile sözleşme yenilemek. Masada bir teklif var ve bunu incelemeyi bitirmek zorundayız." dedi.

Aslında, Bolognese şirketinin üst yönetimi ile Rossi'nin takımı arasında bu hafta bir toplantı yapılması planlanıyor. Bu toplantıya dokuz kez dünya şampiyonu olan Rossi de katılacak.

İtalyan sürücünün, sağ kolu Uccio Salucci ve Nieto ile birlikte Ducati'ye kırmızı takımın ekosisteminde ağırlık kazanma isteklerini iletmesi ve ekipman ve kapsam açısından ayrıcalıklı muameleden yararlanan Pramac'a yaklaşma niyetinde olması bekleniyor. Bu noktada VR46'nın hangi unsura daha fazla önem vereceğine karar vermesi gerekecek. Sportif düzeyde, Ducati'nin garantilerinin daha üstün olduğuna şüphe yok. Ancak para öylece unutulabilecek bir şey değil.

Ducati ile ortaklığın uzatılması, podyumlar, zaferler ve hatta muhtemelen şampiyonluklar için mücadele edebilecek konumda olacak iki rekabetçi motosikleti garanti edecektir

Desmosedici ile Bezzecchi ve Luca Marini, Bezzecchi'nin üç GP galibiyeti ve dokuz podyumunun yanı sıra bir sprint yarışında kazandığı bir başka zaferle, sadece bir yıl önce hayal bile edilemeyecek bir sezon geçirdiler. Pecco Bagnaia'nın ellerinde üst üste ikinci şampiyonluğunu kutlamanın yanı sıra Ducati, mutlak zafer sayısı (17) da dahil olmak üzere neredeyse tüm rekorları kırdı. Bu acımasız rekorlar, 2023'te kendisini en derin çukura sokan Yamaha'nın yaşadığı zorluklarla örtüşüyor.

Fabio Quartararo'nun Austin, Hindistan ve Endonezya'daki podyumları, Yamaha'nın MotoGP'ye yaptığı yatırımla örtüşmüyor. Ducati genel sıralamada ilk üç sırayı alırken ve sekiz sürücüsünden dördünü ilk beşe yerleştirirken, 2021 şampiyonu Quartararo ilk 10'a girmekte zorlandı, takım arkadaşı Franco Morbidelli ise 70 puan geride 13. oldu. Onun en iyi sonucu Arjantin'deki dördüncülüktü.

Takvimin son etkinliği olan Valencia'daki test gününün ardından Quartararo, test ettiği 2024 M1'in temelinin yıl boyunca söylediklerine kıyasla bir değişikliğe sebep olmadığını açıkça belirtti: "Gerçek şu ki bu motosiklet [2024] bir önceki kadar diğerlerinden uzak. Daha fazla test yapmamız gerekiyor ve ben de buna katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağım."

Bu senaryo ve tüm kartlar masaya yatırılmışken, VR46'nın geleceğine ilişkin seçenekler çok açık. Hangi yöne gideceğine bağlı olarak, öncelikleri de çok net olacak.