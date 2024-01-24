Valentino Rossi'nin MotoGP takımı yeni renk düzenini tanıttı

2024 sezonu, 2021 yılında Marco Bezzecchi ve Luca Marini ile MotoGP'de yarışmaya başlayan VR46'nın MotoGP'deki üçüncü yılı olacak.

İkinci sezon hem takım hem de Bezzecchi için bir çıkış yılı oldu ve Bezzecchi üç yarış kazanırken, takım da sezonu üçüncü bitirdi.

Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio'nun ekibe katıldığı 2024 yılında, takımdaki yerni korumayı sürdürecek.

Gresini Ducati'deki yerini bu yıl için Marc Marquez'e kaptıran Di Giannantonio ise Honda'ya geçen Marini'nin koltuğuna oturacak.

VR46 takımı ayrıca, Endonezyalı petrol devi Pertamina'nın "Pertamina Enduro" markasıyla isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Fotoğraf: Media VR46 Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team'in Bisikletleri

Bu kapsamda VR46'nın ana sponsoru Mooney'in yerini alan bu marka, takımın yeni renk düzeninde belirgin şekilde görülüyor.

Yeni motosiklet bu yeni anlaşmayla yıldan farklı şekilde sarı, beyaz ve kırmızı renklere sahip.

VR46 takımı, 2024 yılında da bir yıl Ducati motosikletleriyle yarışmaya devam edecek.

VR46 geçtiğimiz aylarda önceliğinin Ducati ile çalışmaya devam etmek olduğunu doğrulasa da, 2025 için Yamaha ile görüşmeler yapıyor.