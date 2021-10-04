Valentino Rossi, Moto3'teki "rus ruleti" yarış başlatma kararını eleştirdi

Pazar günkü Moto3 Amerika GP'si, Filip Salac'ın yaşadığı sert kazanın sonucunda, sekiz turun ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Organizatörler yarışı yeniden başlatma kararı alırken, bu ikinci yarışın beş turluk bir yarış olması kararı aldılar. Ancak yarış, üçüncü turda arka düzlükte yaşanan korku dolu kazanın ardından ikinci kez kırmızı bayrakla durduruldu.

Tech3 pilotu milli sporcumuz Deniz Öncü, Gresini pilotu Jeremy Alcoba'nın ön lastiği ile temas ederek Alcoba'nın ana düzlükte yerde kalmasına neden oldu. Rossi'nin öğrencisi Andrea Migno ve şampiyona lideri Pedro Acosta ise yerdeki motosiklete çarparak havaya uçtular.

Sürücüler bu kazadan yara almadan kurtulurken, Deniz ise kazaya sebebiyet verdiği için iki yarıştan men cezası aldı. Yarış sonucu olarak ise ilk yarışın sonucu kayıt altına alındı - bu da çaylak Izan Guevara'ya, Moto3 kariyerinin ilk galibiyetini sundu.

Geçtiğimiz hafta Supersport 300'de, 15 yaşındaki Dean Berta Vinales'in Jerez'deki yarışta hayatını kaybetmesinin ardından junior klasmanlardaki güvenlik sorunu büyük bir tartışma konusu olmuştu.

Rossi'ye göre Moto3'teki güvenlik sorunu "kontrolden çıktı" ve hakemlerin, Deniz'e sert bir ceza vermekten başka bir çarelerinin olmadığını belirtti - ancak aynı zamanda Rossi, yarışın yeniden başlatılması kararını da eleştirdi.

İtalyan efsane açıklamalarında, "Bunu Deniz veya başka bir sürücü hakkında söylemek istemiyorum, ama bana göre verilen ceza doğru."

"Bunun hakkında bir şey yapmaları lazımdı. Onun (Deniz) en az iki yarış boyunca evde kalması gerekiyor, bu konu hakkında ciddi bir şey yapmalılardı çünkü bana göre bu iş kontrolden çıktı."

"Bana göre bugün, sadece beş tur için Moto3 yarışını yeniden başlatmaları hataydı, çünkü beş tur çok tehlikeli. Rus ruleti oynamak gibi."

"Bunun dışında Deniz, düzlükteyken yanında bir pilot olduğunu bile bile onu sıkıştırdı. Bu ölümcül bir kaza olabilirdi. Ben oradaki herkes için çok korktum. Acosta çok kötü bir kaza yaptı ve kendilerine bir şey olmadığı için çok şanslılar."

"Ancak bu gençler hakkında başlangıçtan itibaren ciddi bir şey yapmalılar."

"Bu durum, bir şey olmadan önce değişmeli. Pistteki bu mantalite, motosiklet yarışları için çok tehlikeli bir şey."

"Kendi güvenliğine ve rakibinizin güvenliğine saygı duymanız lazım ve bu durum, bir pozisyon kazanmaktan çok daha önemli bir şey çünkü burada gençlerin hayatı söz konusu ve ortada potansiyel bir felaket var." dedi.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati pilotu Jack Miller, Rossi'nin yorumlarına katıldığını ve eğer daha küçük bir pistte olsalardı, bu kazanın daha kötü sonuçları olabileceğini söyledi.

Miller açıklamalarında, "Bu talihsiz bir şey değildi. Düzlükte hareket etmek kabalıktan başka bir şey değil."

"Böyle b*ktan şeyler tüm sezon boyunca oluyor. Bu sene Barcelona'da olanlara bakalım, o yarışta düzlükte yapılan hareketler nedeniyle korkudan ölüyordum ve bugün olanlar gerçekten çok ama çok kötüydü."

"Ve o çocukların o kazadan kurtulmalarından dolayı çok mutluyum, özellikle o s**tiğimin kazasına sadece seyirci olabilen Acosta ve Migno için."

"Onlar sadece normal insanlar gibi hava koridorunu kullanmaya çalışıyorlardı ve öndeki aptallar birbirine çarptı ve düzlüğe motosikletin savrulmasına neden oldular."

"Şanslıyız ki bu kaza Texas'ta oldu, o arka düzlük o kadar geniş ki oraya bir Boeing 747 indirme şansınız var."

"Bu nedenle diğer çocukların kaçacağı bir alan vardı. Ancak bu kaza Jerez'de olsaydı sonuçların bu kadar iyi olabileceğini düşünmüyorum."

"Tabii ki yarışın yeniden başlatılması da büyük bir aptallıktı, bunu muhtemelen onlar da biliyordu."

Miller'ın bahsettiği Barcelona'daki yarışta olan olayların ardından takım patronları, yarış direktörleri tarafından, sürücülerinin tavırları konusunda uyarılmışlardı.