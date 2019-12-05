Valentino Rossi, Mercedes F1 testi için koltuk ayarı yaptı

Bu fikir son birkaç yılda konuşuluyordu ve hem Yamaha MotoGP takımının hem de Mercedes F1 takımının sponsoru Monster, Hamilton'ın Yamaha M1'i, Rossi'in ise Mercedes F1 aracını sürmesi için zorluyordu.

Nihayet bu konudaki karar alındı ve etkinliğin basına kapalı şekilde Valencia'nın Ricardo Tormo Pistin'de yapılmasına karar verildi.

Etkinliğe seyirci veya basın alınmayacak. Fakat her iki tarafın da sosyal medyadan paylaşımlar yapması bekleniyor.

İtalyan sürücü, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Mercedes için koltuk ayarı yaptığını duyurdu.

Rossi, fotoğrafın altında Hamilton'la birlikte testte iyi vakit geçireceklerini belirtti.

Rossi daha önce Ferrari Formula 1 aracının direksiyonuna geçerek çeşitli testler yapmıştı. Ancak Hamilton ilk kez bir MotoGP motosikletini sürecek.