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MotoGP / Son dakika

Valentino Rossi, Mercedes F1 testi için koltuk ayarı yaptı

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Valentino Rossi, Mercedes F1 testi için koltuk ayarı yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ara 2019 17:30

Lewis Hamilton'la koltuk takası etkinliği kapsamında bu hafta sonu Valencia'da Mercedes Formula 1 aracının direksiyonuna geçecek olan Valentino Rossi, F1 aracı için koltuk ayarı yaptı.

Bu fikir son birkaç yılda konuşuluyordu ve hem Yamaha MotoGP takımının hem de Mercedes F1 takımının sponsoru Monster, Hamilton'ın Yamaha M1'i, Rossi'in ise Mercedes F1 aracını sürmesi için zorluyordu.

Nihayet bu konudaki karar alındı ve etkinliğin basına kapalı şekilde Valencia'nın Ricardo Tormo Pistin'de yapılmasına karar verildi.

Etkinliğe seyirci veya basın alınmayacak. Fakat her iki tarafın da sosyal medyadan paylaşımlar yapması bekleniyor.

İtalyan sürücü, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Mercedes için koltuk ayarı yaptığını duyurdu.

Rossi, fotoğrafın altında Hamilton'la birlikte testte iyi vakit geçireceklerini belirtti.

Rossi daha önce Ferrari Formula 1 aracının direksiyonuna geçerek çeşitli testler yapmıştı. Ancak Hamilton ilk kez bir MotoGP motosikletini sürecek.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , MotoGP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Yamaha Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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