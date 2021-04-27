Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"

1996 yılında 125cc'de Grand Prix kariyerine başlayan Rossi, tam 26 yıldır sporda devam ediyor.

İtalyan sürücü, 2000 yılından beri en üst sınıf sınıfta yer aldığı için, bu süreçte bolca değişiklik ve dönem görmüş oldu. Aynı zamanda pist üstündeki ve dışındaki tavırlarıyla, pek çok genç sürücüye ilham kaynağı oldu.

Gazzetta dello Sport'la yaptığı geniş çaplı röportajda konuşan Rossi, kendisinden sonra MotoGP'ye gelen birçok sürücünün önünü açtığını söyledi.

Rossi, ''Ben ilk modern MotoGP sürücüsüydüm. Birçok şeyi ilk ben yaptım, bu da, bugünkü birçok sürücü için ders oldu.''

''Çok genç başladım ve henüz 20 yaşındayken 500cc sınıfında sürüş yapıyordum ve herkes, benim çizdiğim yolu takip etti.''

''Benim yaptığım ve herkesin örnek aldığı şeyler vardı.'' dedi.

Bu yıl 42 yaşına girmesine rağmen Rossi, 2021'in ötesinde de MotoGP kariyerine devam edeceğini umuyor.

Şu anda Yamaha'yla, Petronas SRT'de yarışmak için sadece tek yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ancak sezon öncesi testlerinde konuşan SRT patronu Razlan Razali, Rossi'nin 2022'den önce yerine getirmesi gereken performans kriterleri olduğunu söylemişti.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rossi, 2021 sezonunda şu ana kadar zorlandı ve Katar'daki ilk yarışı 12 sırada tamamladı. İkinci yarıştan önce ise sıralamalarda 21. olarak en kötü sıralamasını geçirmesinin ardından, Doha Grand Prix'sini 16. olarak tamamladı.

Onu neyin motive ettiği sorulan Rossi şöyle cevapladı: ''Benim nedenlerim çok basit ve bazı insanların bunu anlamaması bana garip geliyor, belki de benim düşünce tarzım daha farklıdır.''

''Bunun [yarışmanın], nasıl hissettirdiğini, duyguları, zafer alınca gelen adrenalini, podyuma çıkmayı veya sadece iyi bir yarış geçirmeyi seviyorum.''

''Biliyorum ki sonunda, zaman bu savaşı kazanacak, ne yazık ki herkes için durum böyle. Fakat tüm gücümle, işleri oldukça zorlaştırmaya çalışıyorum."

''Bu da, hâlâ yarışıyor olmamın tek nedeni.''

Rossi, Max Biaggi'yle kıyasıya savaştığı 2001'in, Yamaha'yla geçirdiği ilk sezon olan 2004'ün ve altıncı şampiyonluğu kazandığı 2008 sezonunun, MotoGP'deki en iyi üç sezonu olduğunu söyledi.

En iyi sezonları sorulan Rossi, ''2001, çünkü son 500cc dünya şampiyonasıydı ve kazanmak için son şansımızdı. Biaggi'yle ölümüne savaştık, harikaydı.''

''Sonrasında 2004, Yamaha'yla katıldığım ilk yarışta Welkom'da kazandım. Sportif açıdan en iyisiydi.''

''En son da 2008, birçok kişi için çoktan bitmiştim, yaşlıydım. Ancak sonra Bridgestone'a geçtim ve Casey Stoner'ı yendim.'' cevabını verdi.