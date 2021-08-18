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Valentino Rossi baba oluyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi, kız arkadaşı Francesca Sofia Novello'nun hamile olduğunu ve yakında baba olacağını açıkladı.

Valentino Rossi baba oluyor

Sezon sonunda MotoGP kariyerine son verecek Valentino Rossi, uzun zamandır Francesca Sofia Novello ile beraberdi.

Avusturya Grand Prix'sinin ardından Instagram hesabından bir fotoğraf yayınlayan "Doktor" lakaplı MotoGP efsanesi, kız arkadaşının hamile olduğunu açıkladı.

Rossi, baba olacağını açıkladığı bu fotoğrafta doktor kıyafeti giydi ve esprili bir paylaşım yaptı.

İtalyan sürücü, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu da açıkladı. Bu, çiftin ilk bebeği olacak ve Rossi böylelikle ilk kez 42 yaşında baba olacak.

Rossi'nin kız arkadaşının ne zaman doğum yapacağı bilinmiyor ancak efsane sürücü, emekliliğinin tadını epey çıkaracak gibi görünüyor.

 

 

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