Valensiya MotoGP testi: Marini lider, Bastianini kaza yaptı
VR46 sürücüsü Luca Marini, yeni Ducati fabrika takımı sürücü Enea Bastianini'nin kaza yaptığı Valensiya testinin ilk gününü zirvede noktaladı.
2022 sezonu kısa bir süre önce bitmiş olabilir anca padok henüz Circuit Ricardo Tormo'dan ayrılmadı ve burada 2022 sezon sonu testine katıldılar.
Bugün yerel saatle 09:30'da başlayan test, sekiz saat sürdü ve Ducati test sürücüsü Michele Pirro, yeni dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın motosikletiyle piste çıkan ilk isimdi.
Salı günü piste çıkan ilk tam zamanlı isim, yeni bir motor, şasi ve aerodinamik kaplama deneyen Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'ydu.
İlk saatin sonunda Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, 1:30.715'lik turuyla liderliğe çıkarken, Marc Marquez 0.498 saniye geride ikinciydi.
Marquez, üç ayrı RC213V test etti. Bunlardan birisi 2022 versiyon, diğer ikisi ise 2023 versiyon Honda motosikletiydi. Ancak yumuşak lastikle zaman turu denemesi yapmadı.
Pramac'tan Jorge Martin, ikinci saatin sonunda 1:30.575 ile liderliği alırken, ertesi saatte Vinales 1:30.325 ile zirveye geri döndü.
Sonraki iki saatlik süreçte VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini 1:30.267 ile ilk sırada yer alırken, son bölümde bu dereceyi 1:30.032'ye çekti.
Kalan bölümde Marini'yi geçebilen bir isim çıkmadı ve İtalyan sürücü seansı lider tamamlayan isim oldu. Vinales 0.225 saniye geride ikinci olurken, günün ilk bölümünde teknik sorunla ilk virajda yolda kalan Marco Bezzecchi ilk üçü tamamladı.
Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
2023 için üretici değiştiren sürücüler arasında en iyisi RNF Aprilia'ye geçen eski KTM sürücüsü Miguel Oliveira'ydı ve seansı 0.335 saniye geride dördüncü bitirdi.
Aprilia fabrika takımı sürücüsü Aleix Espargaro beşinci olurken, onu Gresini Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio, KTM'den Brad Binder, Pramac'tan Martin ve Quartararo takip etti.
Bastianini, Ducati fabrika takımı sürücüsü olarak çıktığı ilk seansta ilk 10'u tamamladı ancak iki saatlik bölümde küçük bir kaza yaptı.
Ducati fabrika takımı, güncellenmiş motor da dahil olmak üzere çeşitli yeni parçalar denerken, son dünya şampiyonu Bagnaia, Pramac'tan Johann Zarco'nun arkasında 12. sırada yer aldı.
Marc Marquez, yeni Honda prototipini denediği yoğun günün ardından ancak 13. olabilirken, onu Yamaha'dan Franco Morbidelli ile Gresini Ducati'den Alex Marquez takip etti.
Pol Espargaro, Tech3 KTM ile 16. sırada yer alırken, Jack Miller KTM fabrika takımıyla ilk gününde 17. oldu.
Joan Mir, siyah Repsol Honda ile 18. sırada yer alırken, LCR Honda sürücüsü Alex Rins, takım arkadaşı Takaaki Nakagami'nin arkasında 20. sırada yer aldı.
Yeni Moto2 dünya şampiyonu ve 2023 MotoGP çaylağı Augusto Fernandez, Tech3 GasGas ile 2.7 saniye geride 22. sırada yer aldı.
Sean sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Tur
|1
|Luca Marini
|Ducati
|1:30.032s
|76
|2
|Maverick Vinales
|Aprilia
|1:30.257s
|0.225s
|89
|3
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1:30.262s
|0.230s
|78
|4
|Miguel Oliveira
|Aprilia
|1:30.367s
|0.335s
|75
|5
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1:30.398s
|0.366s
|56
|6
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1:30.483s
|0.451s
|68
|7
|Brad Binder
|KTM
|1:30.496s
|0.464s
|63
|8
|Jorge Martin
|Ducati
|1:30.576s
|0.544s
|76
|9
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1:30.578s
|0.546s
|92
|10
|Enea Bastianini
|Ducati
|1:30.592s
|0.560s
|54
|11
|Johann Zarco
|Ducati
|1:30.626s
|0.594s
|55
|12
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1:30.655s
|0.623s
|59
|13
|Marc Marquez
|Honda
|1:30.676s
|0.644s
|50
|14
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1:30.691s
|0.659s
|88
|15
|Alex Marquez
|Ducati
|1:30.712s
|0.680s
|73
|16
|Pol Espargaro
|GASGAS
|1:30.757s
|0.725s
|86
|17
|Jack Miller
|KTM
|1:30.787s
|0.755s
|70
|18
|Joan Mir
|Honda
|1:30.914s
|0.882s
|73
|19
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1:31.081s
|1.049s
|64
|20
|Alex Rins
|Honda
|1:31.228s
|1.196s
|91
|21
|Raul Fernandez
|Aprilia
|1:31.340s
|1.308s
|78
|22
|Augusto Fernandez
|GASGAS
|1:31.730s
|1.698s
|83
|23
|Michele Pirro
|Ducati
|1:32.805s
|2.773s
|16
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