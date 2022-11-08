Valensiya MotoGP testi: Marini lider, Bastianini kaza yaptı

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2022 sezonu kısa bir süre önce bitmiş olabilir anca padok henüz Circuit Ricardo Tormo'dan ayrılmadı ve burada 2022 sezon sonu testine katıldılar.

Bugün yerel saatle 09:30'da başlayan test, sekiz saat sürdü ve Ducati test sürücüsü Michele Pirro, yeni dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın motosikletiyle piste çıkan ilk isimdi.

Salı günü piste çıkan ilk tam zamanlı isim, yeni bir motor, şasi ve aerodinamik kaplama deneyen Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'ydu.

İlk saatin sonunda Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, 1:30.715'lik turuyla liderliğe çıkarken, Marc Marquez 0.498 saniye geride ikinciydi.

Marquez, üç ayrı RC213V test etti. Bunlardan birisi 2022 versiyon, diğer ikisi ise 2023 versiyon Honda motosikletiydi. Ancak yumuşak lastikle zaman turu denemesi yapmadı.

Pramac'tan Jorge Martin, ikinci saatin sonunda 1:30.575 ile liderliği alırken, ertesi saatte Vinales 1:30.325 ile zirveye geri döndü.

Sonraki iki saatlik süreçte VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini 1:30.267 ile ilk sırada yer alırken, son bölümde bu dereceyi 1:30.032'ye çekti.

Kalan bölümde Marini'yi geçebilen bir isim çıkmadı ve İtalyan sürücü seansı lider tamamlayan isim oldu. Vinales 0.225 saniye geride ikinci olurken, günün ilk bölümünde teknik sorunla ilk virajda yolda kalan Marco Bezzecchi ilk üçü tamamladı.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2023 için üretici değiştiren sürücüler arasında en iyisi RNF Aprilia'ye geçen eski KTM sürücüsü Miguel Oliveira'ydı ve seansı 0.335 saniye geride dördüncü bitirdi.

Aprilia fabrika takımı sürücüsü Aleix Espargaro beşinci olurken, onu Gresini Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio, KTM'den Brad Binder, Pramac'tan Martin ve Quartararo takip etti.

Bastianini, Ducati fabrika takımı sürücüsü olarak çıktığı ilk seansta ilk 10'u tamamladı ancak iki saatlik bölümde küçük bir kaza yaptı.

Ducati fabrika takımı, güncellenmiş motor da dahil olmak üzere çeşitli yeni parçalar denerken, son dünya şampiyonu Bagnaia, Pramac'tan Johann Zarco'nun arkasında 12. sırada yer aldı.

Marc Marquez, yeni Honda prototipini denediği yoğun günün ardından ancak 13. olabilirken, onu Yamaha'dan Franco Morbidelli ile Gresini Ducati'den Alex Marquez takip etti.

Pol Espargaro, Tech3 KTM ile 16. sırada yer alırken, Jack Miller KTM fabrika takımıyla ilk gününde 17. oldu.

Joan Mir, siyah Repsol Honda ile 18. sırada yer alırken, LCR Honda sürücüsü Alex Rins, takım arkadaşı Takaaki Nakagami'nin arkasında 20. sırada yer aldı.

Yeni Moto2 dünya şampiyonu ve 2023 MotoGP çaylağı Augusto Fernandez, Tech3 GasGas ile 2.7 saniye geride 22. sırada yer aldı.

Sean sonucu:

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman Fark Tur 1 Luca Marini Ducati 1:30.032s 76 2 Maverick Vinales Aprilia 1:30.257s 0.225s 89 3 Marco Bezzecchi Ducati 1:30.262s 0.230s 78 4 Miguel Oliveira Aprilia 1:30.367s 0.335s 75 5 Aleix Espargaro Aprilia 1:30.398s 0.366s 56 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:30.483s 0.451s 68 7 Brad Binder KTM 1:30.496s 0.464s 63 8 Jorge Martin Ducati 1:30.576s 0.544s 76 9 Fabio Quartararo Yamaha 1:30.578s 0.546s 92 10 Enea Bastianini Ducati 1:30.592s 0.560s 54 11 Johann Zarco Ducati 1:30.626s 0.594s 55 12 Francesco Bagnaia Ducati 1:30.655s 0.623s 59 13 Marc Marquez Honda 1:30.676s 0.644s 50 14 Franco Morbidelli Yamaha 1:30.691s 0.659s 88 15 Alex Marquez Ducati 1:30.712s 0.680s 73 16 Pol Espargaro GASGAS 1:30.757s 0.725s 86 17 Jack Miller KTM 1:30.787s 0.755s 70 18 Joan Mir Honda 1:30.914s 0.882s 73 19 Takaaki Nakagami Honda 1:31.081s 1.049s 64 20 Alex Rins Honda 1:31.228s 1.196s 91 21 Raul Fernandez Aprilia 1:31.340s 1.308s 78 22 Augusto Fernandez GASGAS 1:31.730s 1.698s 83 23 Michele Pirro Ducati 1:32.805s 2.773s 16