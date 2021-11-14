Valensiya MotoGP: Isınma turlarında en hızlısı Mir

Son yarışlarda artan performansıyla dikkat çeken Joan Mir, bugün gerçekleştirilen ısınma turlarında da iyi bir tempo ortaya koydu.

Mir, Suzuki'siyle 1:31.082 yaptı ve bugün gerçekleştirilecek Valensiya Grand Prix'sinde galibiyet için adaylardan birisi olacağını göstermiş oldu.

Genellikle bu yıl tüm ısınma turlarında güçlü görünen LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, Mir'in 0.148 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, ilk üçü diğer Suzuki'siyle Alex Rins tamamladı. İspanyol sürücü, Mir'in 0.238 saniye ardında kaldı.

Ducati fabrika takımından Francesco Bagnaia dördüncü olurken, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco beşinci oldu.

Enea Bastianini bu seansı Fabio Quartararo ve Brad Binder'ın önünde altıncı bitirirken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Jorge Martin sadece altı tur atarak dokuzuncu oldu. Maverick Vinales ilk onu tamamladı.

Valentino Rossi, kariyerinin son ısınma seansını Mir'in 0.9 saniye gerisinde 16. sırada tamamladı. Bu turla, bugün kariyerlerinin son MotoGP yarışına çıkan Tech3 KTM sürücüleri Iker Lecuona ve Danilo Petrucci arasında yer aldı.

Seans sonucu: