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MotoGP / Valensiya GP Haberler

Valensiya MotoGP: Isınma turlarında en hızlısı Mir

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pazar sabahı gerçekleştirilen 2021 MotoGP sezonunun son ısınma turlarında Suzuki sürücüsü Joan Mir ilk sırada yer aldı.

Valensiya MotoGP: Isınma turlarında en hızlısı Mir

Son yarışlarda artan performansıyla dikkat çeken Joan Mir, bugün gerçekleştirilen ısınma turlarında da iyi bir tempo ortaya koydu.

Mir, Suzuki'siyle 1:31.082 yaptı ve bugün gerçekleştirilecek Valensiya Grand Prix'sinde galibiyet için adaylardan birisi olacağını göstermiş oldu.

Genellikle bu yıl tüm ısınma turlarında güçlü görünen LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, Mir'in 0.148 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, ilk üçü diğer Suzuki'siyle Alex Rins tamamladı. İspanyol sürücü, Mir'in 0.238 saniye ardında kaldı.

Ducati fabrika takımından Francesco Bagnaia dördüncü olurken, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco beşinci oldu.

Enea Bastianini bu seansı Fabio Quartararo ve Brad Binder'ın önünde altıncı bitirirken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Jorge Martin sadece altı tur atarak dokuzuncu oldu. Maverick Vinales ilk onu tamamladı.

Valentino Rossi, kariyerinin son ısınma seansını Mir'in 0.9 saniye gerisinde 16. sırada tamamladı. Bu turla, bugün kariyerlerinin son MotoGP yarışına çıkan Tech3 KTM sürücüleri Iker Lecuona ve Danilo Petrucci arasında yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Joan Mir Suzuki 13 1'31.082  
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 13 1'31.230 0.148
3 Spain Alex Rins Suzuki 12 1'31.320 0.238
4 Italy Francesco Bagnaia Ducati 10 1'31.353 0.271
5 France Johann Zarco Ducati 13 1'31.433 0.351
6 Italy Enea Bastianini Ducati 13 1'31.472 0.390
7 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'31.523 0.441
8 South Africa Brad Binder KTM 13 1'31.633 0.551
9 Spain Jorge Martin Ducati 6 1'31.696 0.614
10 Spain Maverick Viñales Aprilia 12 1'31.701 0.619
11 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1'31.708 0.626
12 Australia Jack Miller Ducati 13 1'31.728 0.646
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 1'31.747 0.665
14 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 13 1'31.927 0.845
15 Spain Iker Lecuona KTM 13 1'31.981 0.899
16 Italy Valentino Rossi Yamaha 13 1'31.987 0.905
17 Italy Danilo Petrucci KTM 12 1'32.060 0.978
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 1'32.296 1.214
19 Spain Alex Marquez Honda 12 1'32.327 1.245
20 Italy Luca Marini Ducati 12 1'32.392 1.310
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