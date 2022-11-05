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MotoGP / Valencia GP Antrenman raporu

Valensiya GP 3. antrenman: Miller lider, favoriler Q2'ye kaldı

Ducati'den Jack Miller, şampiyona lideri Francesco Bagnaia ve Fabio Quartararo'nun Q2'ye kaldığı Valensiya GP 3. antrenman seansını lider tamamladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Valensiya GP 3. antrenman: Miller lider, favoriler Q2'ye kaldı
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Üçüncü antrenman seansının en büyük olayı Marco Bezzecchi'nin yedinci virajda kaza yapması ve motosikletinin alev almasıydı. Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Olay yeri hızla temizlendi ve seans birkaç dakika sonra yeniden başladı.

Cumartesi sabahı daha serin olan koşullar, sürücülerin başlangıçta cuma günkü derecelerini geliştirmelerini engelledi.

Seans ilerledikçe sürücüler tempo yakaladılar Johann Zarco 1:30.026'lık bir zaman turu çıkarıp liderliği aldı.

Sonrasında Miller 1:29.921 yaptı ve Zarco'nun önünde liderliğe yükseldi. Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, seansı lider tamamlamış oldu. Bu, aynı zamanda bu hafta sonu şimdiye kadar atılan en hızlı turdu.

Zarco'nun 0.105 saniye geride ikinci olduğu seansta, ilk üçü KTM sürücüsü Brad Binder tamamladı.

Binder, Cumartesi sabahı zorlu şartlarda düşen yedi sürücüden biriydi; Güney Afrikalı sürücü 4. virajda yerde kaldı ancak sonrasında tekrar piste çıkıp üçüncü oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyonluk için çekişmeye devam eden Quartararo, 1:30.231'lik turuyla seansı dördüncü sırada tamamlarken, hastalığına rağmen piste çıkan Marc Marquez beşinci oldu.

Aleix Espargaro ilk altıyı tamamlarken, gözlerin üzerine çevrildiği Bagnaia 0.403 saniye geride yedinci oldu.

Pramac'tan Jorge Martin sekizinci, Joan Mir dokuzuncu ve Alex Rins 10. oldu.

Seans içerisinde düşen diğer isimler Maverick Vinales (Aprilia), LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, Tech3'ten Raul Fernandez ve RNF'den Darryn Binder oldu. Hiçbirisi Q2'ye kalamadı.

Kombine edilmiş derecelere göre sıralama turlarında Q2'ye kalan isimler şöyle: Miller, Zarco, Brad Binder, Luca Marini, Quartararo, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Martin, Bagnaia ve Mir.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 1'29.921  
2 France Johann Zarco Ducati 1'30.026 0.105
3 South Africa Brad Binder KTM 1'30.188 0.267
4 France Fabio Quartararo Yamaha 1'30.231 0.310
5 Spain Marc Marquez Honda 1'30.279 0.358
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'30.300 0.379
7 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'30.324 0.403
8 Spain Joan Mir Suzuki 1'30.383 0.462
9 Spain Alex Rins Suzuki 1'30.388 0.467
10 Italy Enea Bastianini Ducati 1'30.415 0.494
11 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'30.431 0.510
12 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'30.446 0.525
13 Spain Jorge Martin Ducati 1'30.495 0.574
14 Italy Luca Marini Ducati 1'30.554 0.633
15 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'30.581 0.660
16 Spain Alex Marquez Honda 1'30.868 0.947
17 Spain Pol Espargaro Honda 1'30.957 1.036
18 Australia Remy Gardner KTM 1'31.056 1.135
19 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'31.093 1.172
20 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'31.097 1.176
21 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 1'31.121 1.200
22 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'31.687 1.766
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'31.753 1.832
24 Spain Raul Fernandez KTM 1'32.468 2.547
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