Valensiya GP 3. antrenman: Miller lider, favoriler Q2'ye kaldı

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Üçüncü antrenman seansının en büyük olayı Marco Bezzecchi'nin yedinci virajda kaza yapması ve motosikletinin alev almasıydı. Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Olay yeri hızla temizlendi ve seans birkaç dakika sonra yeniden başladı.

Cumartesi sabahı daha serin olan koşullar, sürücülerin başlangıçta cuma günkü derecelerini geliştirmelerini engelledi.

Seans ilerledikçe sürücüler tempo yakaladılar Johann Zarco 1:30.026'lık bir zaman turu çıkarıp liderliği aldı.

Sonrasında Miller 1:29.921 yaptı ve Zarco'nun önünde liderliğe yükseldi. Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, seansı lider tamamlamış oldu. Bu, aynı zamanda bu hafta sonu şimdiye kadar atılan en hızlı turdu.

Zarco'nun 0.105 saniye geride ikinci olduğu seansta, ilk üçü KTM sürücüsü Brad Binder tamamladı.

Binder, Cumartesi sabahı zorlu şartlarda düşen yedi sürücüden biriydi; Güney Afrikalı sürücü 4. virajda yerde kaldı ancak sonrasında tekrar piste çıkıp üçüncü oldu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyonluk için çekişmeye devam eden Quartararo, 1:30.231'lik turuyla seansı dördüncü sırada tamamlarken, hastalığına rağmen piste çıkan Marc Marquez beşinci oldu.

Aleix Espargaro ilk altıyı tamamlarken, gözlerin üzerine çevrildiği Bagnaia 0.403 saniye geride yedinci oldu.

Pramac'tan Jorge Martin sekizinci, Joan Mir dokuzuncu ve Alex Rins 10. oldu.

Seans içerisinde düşen diğer isimler Maverick Vinales (Aprilia), LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, Tech3'ten Raul Fernandez ve RNF'den Darryn Binder oldu. Hiçbirisi Q2'ye kalamadı.

Kombine edilmiş derecelere göre sıralama turlarında Q2'ye kalan isimler şöyle: Miller, Zarco, Brad Binder, Luca Marini, Quartararo, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Martin, Bagnaia ve Mir.

Seans sonucu: