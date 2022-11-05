Valensiya GP 3. antrenman: Miller lider, favoriler Q2'ye kaldı
Ducati'den Jack Miller, şampiyona lideri Francesco Bagnaia ve Fabio Quartararo'nun Q2'ye kaldığı Valensiya GP 3. antrenman seansını lider tamamladı.
Üçüncü antrenman seansının en büyük olayı Marco Bezzecchi'nin yedinci virajda kaza yapması ve motosikletinin alev almasıydı. Bundan ötürü seans kırmızı bayrakla durduruldu.
Olay yeri hızla temizlendi ve seans birkaç dakika sonra yeniden başladı.
Cumartesi sabahı daha serin olan koşullar, sürücülerin başlangıçta cuma günkü derecelerini geliştirmelerini engelledi.
Seans ilerledikçe sürücüler tempo yakaladılar Johann Zarco 1:30.026'lık bir zaman turu çıkarıp liderliği aldı.
Sonrasında Miller 1:29.921 yaptı ve Zarco'nun önünde liderliğe yükseldi. Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, seansı lider tamamlamış oldu. Bu, aynı zamanda bu hafta sonu şimdiye kadar atılan en hızlı turdu.
Zarco'nun 0.105 saniye geride ikinci olduğu seansta, ilk üçü KTM sürücüsü Brad Binder tamamladı.
Binder, Cumartesi sabahı zorlu şartlarda düşen yedi sürücüden biriydi; Güney Afrikalı sürücü 4. virajda yerde kaldı ancak sonrasında tekrar piste çıkıp üçüncü oldu.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyonluk için çekişmeye devam eden Quartararo, 1:30.231'lik turuyla seansı dördüncü sırada tamamlarken, hastalığına rağmen piste çıkan Marc Marquez beşinci oldu.
Aleix Espargaro ilk altıyı tamamlarken, gözlerin üzerine çevrildiği Bagnaia 0.403 saniye geride yedinci oldu.
Pramac'tan Jorge Martin sekizinci, Joan Mir dokuzuncu ve Alex Rins 10. oldu.
Seans içerisinde düşen diğer isimler Maverick Vinales (Aprilia), LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, Tech3'ten Raul Fernandez ve RNF'den Darryn Binder oldu. Hiçbirisi Q2'ye kalamadı.
Kombine edilmiş derecelere göre sıralama turlarında Q2'ye kalan isimler şöyle: Miller, Zarco, Brad Binder, Luca Marini, Quartararo, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Martin, Bagnaia ve Mir.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Jack Miller
|Ducati
|1'29.921
|2
|Johann Zarco
|Ducati
|1'30.026
|0.105
|3
|Brad Binder
|KTM
|1'30.188
|0.267
|4
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'30.231
|0.310
|5
|Marc Marquez
|Honda
|1'30.279
|0.358
|6
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'30.300
|0.379
|7
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'30.324
|0.403
|8
|Joan Mir
|Suzuki
|1'30.383
|0.462
|9
|Alex Rins
|Suzuki
|1'30.388
|0.467
|10
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'30.415
|0.494
|11
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'30.431
|0.510
|12
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'30.446
|0.525
|13
|Jorge Martin
|Ducati
|1'30.495
|0.574
|14
|Luca Marini
|Ducati
|1'30.554
|0.633
|15
|Maverick Viñales
|Aprilia
|1'30.581
|0.660
|16
|Alex Marquez
|Honda
|1'30.868
|0.947
|17
|Pol Espargaro
|Honda
|1'30.957
|1.036
|18
|Remy Gardner
|KTM
|1'31.056
|1.135
|19
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'31.093
|1.172
|20
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1'31.097
|1.176
|21
|Cal Crutchlow
|Yamaha
|1'31.121
|1.200
|22
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1'31.687
|1.766
|23
|Darryn Binder
|Yamaha
|1'31.753
|1.832
|24
|Raul Fernandez
|KTM
|1'32.468
|2.547
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