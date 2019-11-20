Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Soğuk pistte ilk saatte herhangi bir sürücü piste çıkmazken, Honda sürücüsü Stefan Bradl sessizliği bozdu ve kısa bir süre sonra kendisine KTM'de Pol Espargaro, Iker Lecuona ve Brad Binder de katıldı.

Bradl, 2020 motosikletinde yaşadığı mekanik bir sorunun ardından daha ilk virajlarda yolda kaldı ve Marc Marquez'da sabahın ilerleyen saatlerinde motorla ilgili bir sorun yaşadı.

Espargaro, ilk başta 2020 KTM ile 1:32.980'le liderliğe yükselirken, kısa bir süre sonra 2019 RC213V ile 1:30.950 yapan Marquez ilk sıraya çıktı

İlerleyen bölümde Petronas SRT ile Franco Morbidelli 1:30.803 yaparak liderliğe oturan isim oldu. Fakat bu durum pek uzun sürmedi çünkü Marquez 2020 motosikletiyle 1:30.664 yaptı ve liderliği eline geçirdi. Birkaç dakika sonra da Andrea Iannone'nın Aprilia'sı alev aldı ve seans kısa bir süre sonra durdu.

Dereceler hızla gelişmeye devam etti. Quartararo 1:30.013'le liderliği eline geçirirken, yeni Yamaha şasi ve motoruyla çalışan Vinales 1:29.849 yaparak 1:30'un altına inen ilk isim olarak seansı ilk sırada bitirdi.

İlk günün lideri Quartararo, Vinales'in en yakın takipçisiydi ve 1:30.013'lük derecesiyle 0.164 saniye geride günü ikinci sırada noktaladı.

Morbidelli, Yamaha ile günü üçüncü sırada bitirdi ve Yamaha böylelikle testleri ilk üç sırada noktalamış oldu.

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, günü dördüncü sırada tamamlarken, gün boyunca RC213V'nin mevcut ve prototip versiyonlarını karşılaştırarak geçirdi. İngiliz pilot, gün içerisinde yeni bir aerodinamik kanatçık kaplaması test etti.

Joan Mir, Suzuki'den takım arkadaşı Alex Rins'in önünde beşinci olurken, her iki sürücü de yeni RSX-RR motorunu test etmeye devam etti.

2020 Honda motosikletiyle Marquez yedinci sırada yer alırken, gün içerisinde yeni bir aero kaplama da test etti.

Sabah 10. virajda kaza yapan Pol Espargaro sekizinci olurken, Yamaha'dan Valentino Rossi dokuzuncu ve Pramac Ducati'den Jack Miller onuncu oldu. Miller yeni bir koltuk ünitesi gibi küçük parçalar test etti.

Andrea Dovizioso, 11. sırada yer aldı ve en iyi Ducati fabrika takımı sürücüsü oldu.

Takım arkadaşı Danilo Petrucci, salı günü omuz sakatlığı yüzünden sadece on tur atabildi ve çarşamba günü sürüş yapmamayı seçti.

Honda'nın yeni sürücüsü Alex Marquez, 2019 versiyon RC213V ile daha iyi bir gün geçirdi ve 79 tur attığı günü 1:32.235'le 20. bitirdi.

Çaylak Binder günü 22. sırada tamamlarken, Tech 3'ün çaylağı Iker Lecuona 15. oldu.

Seans sonucu: