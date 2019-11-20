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MotoGP / Valencia Kasım testleri / Test raporu

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

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Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
Ekleyen:
20 Kas 2019 17:12

Maverick Vinales, MotoGP testinin son gününde Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun 0.164 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Soğuk pistte ilk saatte herhangi bir sürücü piste çıkmazken, Honda sürücüsü Stefan Bradl sessizliği bozdu ve kısa bir süre sonra kendisine KTM'de Pol Espargaro, Iker Lecuona ve Brad Binder de katıldı.

Bradl, 2020 motosikletinde yaşadığı mekanik bir sorunun ardından daha ilk virajlarda yolda kaldı ve Marc Marquez'da sabahın ilerleyen saatlerinde motorla ilgili bir sorun yaşadı.

Espargaro, ilk başta 2020 KTM ile 1:32.980'le liderliğe yükselirken, kısa bir süre sonra 2019 RC213V ile 1:30.950 yapan Marquez ilk sıraya çıktı

İlerleyen bölümde Petronas SRT ile Franco Morbidelli 1:30.803 yaparak liderliğe oturan isim oldu. Fakat bu durum pek uzun sürmedi çünkü Marquez 2020 motosikletiyle 1:30.664 yaptı ve liderliği eline geçirdi. Birkaç dakika sonra da Andrea Iannone'nın Aprilia'sı alev aldı ve seans kısa bir süre sonra durdu.

Dereceler hızla gelişmeye devam etti. Quartararo 1:30.013'le liderliği eline geçirirken, yeni Yamaha şasi ve motoruyla çalışan Vinales 1:29.849 yaparak 1:30'un altına inen ilk isim olarak seansı ilk sırada bitirdi.

İlk günün lideri Quartararo, Vinales'in en yakın takipçisiydi ve 1:30.013'lük derecesiyle 0.164 saniye geride günü ikinci sırada noktaladı.

Morbidelli, Yamaha ile günü üçüncü sırada bitirdi ve Yamaha böylelikle testleri ilk üç sırada noktalamış oldu.

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, günü dördüncü sırada tamamlarken, gün boyunca RC213V'nin mevcut ve prototip versiyonlarını karşılaştırarak geçirdi. İngiliz pilot, gün içerisinde yeni bir aerodinamik kanatçık kaplaması test etti.

Joan Mir, Suzuki'den takım arkadaşı Alex Rins'in önünde beşinci olurken, her iki sürücü de yeni RSX-RR motorunu test etmeye devam etti.

2020 Honda motosikletiyle Marquez yedinci sırada yer alırken, gün içerisinde yeni bir aero kaplama da test etti.

Sabah 10. virajda kaza yapan Pol Espargaro sekizinci olurken, Yamaha'dan Valentino Rossi dokuzuncu ve Pramac Ducati'den Jack Miller onuncu oldu. Miller yeni bir koltuk ünitesi gibi küçük parçalar test etti.

Andrea Dovizioso, 11. sırada yer aldı ve en iyi Ducati fabrika takımı sürücüsü oldu.

Takım arkadaşı Danilo Petrucci, salı günü omuz sakatlığı yüzünden sadece on tur atabildi ve çarşamba günü sürüş yapmamayı seçti.

Honda'nın yeni sürücüsü Alex Marquez, 2019 versiyon RC213V ile daha iyi bir gün geçirdi ve 79 tur attığı günü 1:32.235'le 20. bitirdi.

Çaylak Binder günü 22. sırada tamamlarken, Tech 3'ün çaylağı Iker Lecuona 15. oldu.

Seans sonucu:

Poz. # Sürücüler Motosiklet Derece Fark Tur
1 12 Maverick Vinales Yamaha 1'29.849   67
2 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'30.013 0.164 64
3 21 Franco Morbidelli Yamaha 1'30.114 0.265 52
4 35 Cal Crutchlow Honda 1'30.316 0.467 73
5 36 Joan Mir Suzuki 1'30.427 0.578 61
6 42 Alex Rins Suzuki 1'30.503 0.654 57
7 93 Marc Marquez Honda 1'30.556 0.707 71
8 44 Pol Espargaro KTM 1'30.685 0.836 46
9 46 Valentino Rossi Yamaha 1'30.781 0.932 68
10 43 Jack Miller Ducati 1'30.854 1.005 59
11 4 Andrea Dovizioso Ducati 1'31.143 1.294 42
12 53 Tito Rabat Ducati 1'31.258 1.409 63
13 51 Michele Pirro Ducati 1'31.424 1.575 40
14 26 Dani Pedrosa KTM 1'31.470 1.621 48
15 27 Iker Lecuona KTM 1'31.515 1.666 57
16 41 Pol Espargaro Aprilia 1'31.526 1.677 43
17 17 Karel Abraham Ducati 1'31.597 1.748 59
18 6 Stefan Bradl Honda 1'31.657 1.808 54
19 29 Andrea Iannone Aprilia 1'31.800 1.951 38
20 73 Alex Marquez Honda 1'32.235 2.386 79
21 38 Bradley Smith Aprilia 1'32.249 2.400 32
22 33 Brad Binder KTM 1'32.367 2.518 66
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia Kasım testleri
Pilotlar Fabio Quartararo , Franco Morbidelli , Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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