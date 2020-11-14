Valencia MotoGP: Morbidelli pole pozisyonunu aldı, Suzuki'ler zorlandı

Seansın başında sürücüler, çok küçük bir yağışla karşı karşıya kaldılar ve Maverick Vinales, fabrika Yamaha'sı ile 1.31.9'u yakalayarak erkenden liderliği kaptı.

İlk sıralama seansından gelen Quartararo, önce 1.31.889 ile Vinales'i geride bıraktı, sonrasında bitime 10 dakika kala 1.30.983 yaptı.

Fransız sürücü şampiyonada Rins ile eşit puanla olmasının yanında Mir'in 37 puan gerisinde ve ikinci seansta sadece bir tane sıfır set yumuşak lastiği kalmasına rağmen ilk çizgide uzun süre boyunca yer aldı.

İlk seansın birincisi olan KTM pilotu Brad Binder'ın da tur atması için sadece tek set lastiği vardı ve Binder, bitime yedi dakika kala 1.30.763 ile birinciliği geçici olarak aldı.

Tech3 pilotu Miguel Oliveira da kısa bir süreliğine en hızlı tur zamanını elde etse de, Avrupa GP'sinde pole pozisyonunu alan Pol Espargaro'ya geçildi ve KTM'ler ilk üç sıraya yerleştiler.

Bu durum uzun sürmedi ve Vinales, 1.30.645 ile tekrardan ilk sıraya yerleşerek KTM'nin partisini bozdu, Pramac Ducati'de Jack Miller ise 1.30.287 yaparak Vinales'i geçti.

Büyük bir farkla ilk sıraya çıkan Miller, SRT pilotu Morbidelli'nin inanılmaz turuna karşı koyamadı. İtalyan sürücü Yamaha'sı ile 1.30.191 yaparak 2020'deki ikinci pole pozisyonunu 0.096 saniye ile aldı.

Takaaki Nakagami LCR Honda'sını üçüncülüğe taşırken, Avintia ile Johann Zarco, Pol Espargaro ve Vinales'in önünde dördüncü oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise sırasıyla Aleix Espargaro, Francesco Bagnaia, Brad Binder ve Miguel Oliveira oldu.

Quartararo 11.liğe geriledi, ancak Mir sıralamaları en yakın şampiyona rakibinin 0.797 saniye arkasında 12. sırada tamamladı.

Yağmur, ilk sıralama seansının başında etkisini gösterdi, sonucunda Valentino Rossi dışında herkes piste kuru zemin lastiği ile çıktı.

İlk seansın sonunda Binder ve Quartararo, 1.30.810 ve 1.30.959 ile ilk iki sırayı yakalayarak ikinci seansa geçtiler. Seansta üçüncü olan isim LCR Honda pilotu Cal Crutchlow olurken, 1.31.594'lük turunu geliştiremeyen Suzuki pilotu Rins seansı dördüncü sırada tamamladı ve yarınki yarışa 14. başlayacak.

Rins'in şampiyonluk ümidini koruması için podyuma çıkması gerekiyor.

Kalan sıralama ise Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Stefan Bradl, Tito Rabat, Alex Marquez ve Lorenzo Savadori şeklinde.

İkinci sıralama seansı sonuçları:

Birinci sıralama seansı sonuçları: