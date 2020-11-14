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MotoGP / Valensiya GP / Sıralama turları raporu

Valencia MotoGP: Morbidelli pole pozisyonunu aldı, Suzuki'ler zorlandı

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Valencia MotoGP: Morbidelli pole pozisyonunu aldı, Suzuki'ler zorlandı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Petronas SRT pilotu Franco Morbidelli, MotoGP Valencia GP'sinde pole pozisyonunu alan isim olurken, şampiyona lideri Joan Mir, Fabio Quartararo'nun arkasında 12. oldu, Alex Rins ise 14. sırada.

Seansın başında sürücüler, çok küçük bir yağışla karşı karşıya kaldılar ve Maverick Vinales, fabrika Yamaha'sı ile 1.31.9'u yakalayarak erkenden liderliği kaptı. 

İlk sıralama seansından gelen Quartararo, önce 1.31.889 ile Vinales'i geride bıraktı, sonrasında bitime 10 dakika kala 1.30.983 yaptı. 

Fransız sürücü şampiyonada Rins ile eşit puanla olmasının yanında Mir'in 37 puan gerisinde ve ikinci seansta sadece bir tane sıfır set yumuşak lastiği kalmasına rağmen ilk çizgide uzun süre boyunca yer aldı. 

İlk seansın birincisi olan KTM pilotu Brad Binder'ın da tur atması için sadece tek set lastiği vardı ve Binder, bitime yedi dakika kala 1.30.763 ile birinciliği geçici olarak aldı. 

Tech3 pilotu Miguel Oliveira da kısa bir süreliğine en hızlı tur zamanını elde etse de, Avrupa GP'sinde pole pozisyonunu alan Pol Espargaro'ya geçildi ve KTM'ler ilk üç sıraya yerleştiler.

Bu durum uzun sürmedi ve Vinales, 1.30.645 ile tekrardan ilk sıraya yerleşerek KTM'nin partisini bozdu, Pramac Ducati'de Jack Miller ise 1.30.287 yaparak Vinales'i geçti. 

Büyük bir farkla ilk sıraya çıkan Miller, SRT pilotu Morbidelli'nin inanılmaz turuna karşı koyamadı. İtalyan sürücü Yamaha'sı ile 1.30.191 yaparak 2020'deki ikinci pole pozisyonunu 0.096 saniye ile aldı.

Takaaki Nakagami LCR Honda'sını üçüncülüğe taşırken, Avintia ile Johann Zarco, Pol Espargaro ve Vinales'in önünde dördüncü oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise sırasıyla Aleix Espargaro, Francesco Bagnaia, Brad Binder ve Miguel Oliveira oldu.

Quartararo 11.liğe geriledi, ancak Mir sıralamaları en yakın şampiyona rakibinin 0.797 saniye arkasında 12. sırada tamamladı. 

Yağmur, ilk sıralama seansının başında etkisini gösterdi, sonucunda Valentino Rossi dışında herkes piste kuru zemin lastiği ile çıktı. 

İlk seansın sonunda Binder ve Quartararo, 1.30.810 ve 1.30.959 ile ilk iki sırayı yakalayarak ikinci seansa geçtiler. Seansta üçüncü olan isim LCR Honda pilotu Cal Crutchlow olurken, 1.31.594'lük turunu geliştiremeyen Suzuki pilotu Rins seansı dördüncü sırada tamamladı ve yarınki yarışa 14. başlayacak. 

Rins'in şampiyonluk ümidini koruması için podyuma çıkması gerekiyor.

Kalan sıralama ise Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Stefan Bradl, Tito Rabat, Alex Marquez ve Lorenzo Savadori şeklinde.

İkinci sıralama seansı sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'30.191  
2 Australia Jack Miller Ducati 1'30.287 0.096
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'30.413 0.222
4 France Johann Zarco Ducati 1'30.520 0.329
5 Spain Pol Espargaro KTM 1'30.553 0.362
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'30.645 0.454
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'30.657 0.466
8 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'30.671 0.480
9 South Africa Brad Binder KTM 1'30.737 0.546
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'30.781 0.590
11 France Fabio Quartararo Yamaha 1'30.864 0.673
12 Spain Joan Mir Suzuki 1'30.988 0.797
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Birinci sıralama seansı sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 South Africa Brad Binder KTM 1'30.810  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 1'30.959 0.149
3 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'31.159 0.349
4 Spain Alex Rins Suzuki 1'31.594 0.784
5 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'31.601 0.791
6 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'31.604 0.794
7 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'31.606 0.796
8 Germany Stefan Bradl Honda 1'31.831 1.021
9 Spain Tito Rabat Ducati 1'32.063 1.253
10 Spain Alex Marquez Honda 1'32.205 1.395
11 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'32.237 1.427
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Valencia MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Rins ve Quartararo Q2'ye geçemedi

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Valencia MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Rins ve Quartararo Q2'ye geçemedi
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Pilotlar Franco Morbidelli
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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