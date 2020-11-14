Valencia MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Rins ve Quartararo Q2'ye geçemedi

Seans öncesinde yağan hafif yağmur, şu ana kadarki derecelerde ilk 10 içerisinde yer alamayan sürücüler için sıkıntılı bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu.

İlk bölümde yağmur lastikleriyle Aprilia sürücüsü Lorenzo Savadori 1:46.614 ile en hızlı isim olsa da pist kısa süre içerisinde kuru zemin lastikleri için yeteri kadar iyi seviyeye geldi.

Morbidelli, 1:30.168'lik derecesiyle büyük farkla seansı lider tamamlarken onu yarım saniye geriden KTM sürücüsü Pol Espargaro takip etti.

Bir senelik Ducati'si ile Johann Zarco 3. olurken onun arkasında fabrika Yamaha'dan Maverick Vinales ve şampiyona lideri Joan Mir yer aldılar.

Fabio Quartararo, şu ana kadarki en hızlı dereceler arasında 11. sırada yer aldı ve kariyerinde ilk defa sıralamalarda ilk seansa katılmak zorunda kalacak.

Q2'ye doğrudan geçen diğer isimler Takaagi Nakagami, Miguel Oliveira, Aleix Espargaro, Jack Miller ve Francesco Bagnaia oldular. Bu isimlerden bazıları, 2. antrenmandaki hızlı turları sayesinde sıralamalarda Q2'ye geçtiler.