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MotoGP / Valensiya GP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Rins ve Quartararo Q2'ye geçemedi

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Valencia MotoGP: 3. antrenmanda Morbidelli lider, Rins ve Quartararo Q2'ye geçemedi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli yoğun geçen Valencia GP 3. antrenman seansını zirvede tamamlarken Alex Rins ve Fabio Quartararo sıralamalarda Q2'ye doğrudan geçemediler.

Seans öncesinde yağan hafif yağmur, şu ana kadarki derecelerde ilk 10 içerisinde yer alamayan sürücüler için sıkıntılı bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu.

İlk bölümde yağmur lastikleriyle Aprilia sürücüsü Lorenzo Savadori 1:46.614 ile en hızlı isim olsa da pist kısa süre içerisinde kuru zemin lastikleri için yeteri kadar iyi seviyeye geldi.

Morbidelli, 1:30.168'lik derecesiyle büyük farkla seansı lider tamamlarken onu yarım saniye geriden KTM sürücüsü Pol Espargaro takip etti. 

Bir senelik Ducati'si ile Johann Zarco 3. olurken onun arkasında fabrika Yamaha'dan Maverick Vinales ve şampiyona lideri Joan Mir yer aldılar.

Fabio Quartararo, şu ana kadarki en hızlı dereceler arasında 11. sırada yer aldı ve kariyerinde ilk defa sıralamalarda ilk seansa katılmak zorunda kalacak.

Q2'ye doğrudan geçen diğer isimler Takaagi Nakagami, Miguel Oliveira, Aleix Espargaro, Jack Miller ve Francesco Bagnaia oldular. Bu isimlerden bazıları, 2. antrenmandaki hızlı turları sayesinde sıralamalarda Q2'ye geçtiler.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Franco Morbidelli 10 1'30.168     159.901
2 Spain Pol Espargaro 16 1'30.636 0.468 0.468 159.075
3 France Johann Zarco 10 1'30.658 0.490 0.022 159.037
4 Spain Maverick Viñales 13 1'30.697 0.529 0.039 158.968
5 Spain Joan Mir 14 1'30.734 0.566 0.037 158.904
6 Japan Takaaki Nakagami 10 1'30.785 0.617 0.051 158.814
7 Portugal Miguel Oliveira 12 1'30.849 0.681 0.064 158.702
8 Spain Aleix Espargaro 13 1'30.865 0.697 0.016 158.674
9 France Fabio Quartararo 18 1'30.867 0.699 0.002 158.671
10 Italy Danilo Petrucci 15 1'30.926 0.758 0.059 158.568
11 Spain Alex Rins 14 1'30.956 0.788 0.030 158.516
12 South Africa Brad Binder 13 1'31.051 0.883 0.095 158.350
13 United Kingdom Cal Crutchlow 12 1'31.077 0.909 0.026 158.305
14 Australia Jack Miller 13 1'31.128 0.960 0.051 158.217
15 Italy Andrea Dovizioso 9 1'31.235 1.067 0.107 158.031
16 Italy Francesco Bagnaia 10 1'31.280 1.112 0.045 157.953
17 Italy Valentino Rossi 12 1'31.372 1.204 0.092 157.794
18 Spain Alex Marquez 14 1'31.540 1.372 0.168 157.504
19 Spain Tito Rabat 13 1'31.714 1.546 0.174 157.206
20 Germany Stefan Bradl 10 1'31.942 1.774 0.228 156.816
21 Italy Lorenzo Savadori 14 1'32.532 2.364 0.590 155.816
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Pilotlar Franco Morbidelli
Editör Lewis Duncan

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