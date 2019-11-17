Valencia MotoGP: Isınma turlarında kaza yapan Marquez lider
Marc Marquez, Valencia'da gerçekleştirilen ısınma turlarında 14. virajda yaptığı kazaya rağmen en hızlı isim olmayı başardı.
Isınma turları soğuk havada yapıldı ve seansın ilk bölümünde Alex Rins 1:31.622'lik derecesiyle en hızlı isimdi.
Marc Marquez, henüz ilk dakikalarda 14. virajda kaza yaptı. Fakat hemen pite dönerek ikinci motosikletle tekrar piste çıktı.
Marquez piste çıkar çıkmaz hızlı turlar atmaya başladı ve 1:31.136'lık derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Maverick Vinales, Honda sürücüsünün en yakın takipçisiydi ve 0.159 saniye geride ikinci oldu. Onu da Ducati sürücüsü Danilo Petrucci takip etti.
Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Fabio Quartararo, ısınma turlarında 0.395 saniye geride dördüncü olurken, sadece 0.053 saniye gerisinde Franco Morbidelli yer aldı.
Ducati'den Andrea Dovizioso altıncı olurken, Rins yedinci, Joan Mir sekizinci ve Jack Miller dokuzuncu oldu.
İlk onu Pol Espargaro tamamladı.
Valentino Rossi ancak 11. olurken, onu Andrea Iannone, Johann Zarco, Aleix Espargaro ve Cal Crutchlow takip etti.
Honda sürücüsü Jorge Lorenzo ise seansı 1.480 saniye geride 19. bitirdi.
Isınma turları sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|93
|Marc Marquez
|Honda
|1'31.136
|2
|12
|Maverick Viñales
|Yamaha
|1'31.295
|0.159
|3
|9
|Danilo Petrucci
|Ducati
|1'31.445
|0.309
|4
|20
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'31.531
|0.395
|5
|21
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'31.584
|0.448
|6
|4
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|1'31.607
|0.471
|7
|42
|Alex Rins
|Suzuki
|1'31.622
|0.486
|8
|36
|Joan Mir
|Suzuki
|1'31.672
|0.536
|9
|43
|Jack Miller
|Ducati
|1'31.700
|0.564
|10
|44
|Pol Espargaro
|KTM
|1'31.801
|0.665
|11
|46
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'31.851
|0.715
|12
|29
|Andrea Iannone
|Aprilia
|1'31.924
|0.788
|13
|5
|Johann Zarco
|Honda
|1'31.936
|0.800
|14
|41
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'31.969
|0.833
|15
|35
|Cal Crutchlow
|Honda
|1'32.044
|0.908
|16
|17
|Karel Abraham
|Ducati
|1'32.291
|1.155
|17
|51
|Michele Pirro
|Ducati
|1'32.392
|1.256
|18
|82
|Mika Kallio
|KTM
|1'32.567
|1.431
|19
|99
|Jorge Lorenzo
|Honda
|1'32.616
|1.480
|20
|53
|Tito Rabat
|Ducati
|1'32.628
|1.492
|21
|27
|Iker Lecuona
|KTM
|1'32.811
|1.675
|22
|55
|Hafizh Syahrin
|KTM
|1'32.884
|1.748
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|Takımlar
|Team HRC
|Editör
|Lewis Duncan
Valencia MotoGP: Isınma turlarında kaza yapan Marquez lider
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