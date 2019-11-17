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MotoGP / Valencia GP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP: Isınma turlarında kaza yapan Marquez lider

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Valencia MotoGP: Isınma turlarında kaza yapan Marquez lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Kas 2019 10:05

Marc Marquez, Valencia'da gerçekleştirilen ısınma turlarında 14. virajda yaptığı kazaya rağmen en hızlı isim olmayı başardı.

Isınma turları soğuk havada yapıldı ve seansın ilk bölümünde Alex Rins 1:31.622'lik derecesiyle en hızlı isimdi.

Marc Marquez, henüz ilk dakikalarda 14. virajda kaza yaptı. Fakat hemen pite dönerek ikinci motosikletle tekrar piste çıktı.

Marquez piste çıkar çıkmaz hızlı turlar atmaya başladı ve 1:31.136'lık derecesiyle seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Maverick Vinales, Honda sürücüsünün en yakın takipçisiydi ve 0.159 saniye geride ikinci oldu. Onu da Ducati sürücüsü Danilo Petrucci takip etti.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Fabio Quartararo, ısınma turlarında 0.395 saniye geride dördüncü olurken, sadece 0.053 saniye gerisinde Franco Morbidelli yer aldı.

Ducati'den Andrea Dovizioso altıncı olurken, Rins yedinci, Joan Mir sekizinci ve Jack Miller dokuzuncu oldu.

İlk onu Pol Espargaro tamamladı.

Valentino Rossi ancak 11. olurken, onu Andrea Iannone, Johann Zarco, Aleix Espargaro ve Cal Crutchlow takip etti.

Honda sürücüsü Jorge Lorenzo ise seansı 1.480 saniye geride 19. bitirdi.

Isınma turları sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 93 Spain Marc Marquez Honda 1'31.136  
2 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'31.295 0.159
3 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'31.445 0.309
4 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'31.531 0.395
5 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'31.584 0.448
6 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'31.607 0.471
7 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'31.622 0.486
8 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'31.672 0.536
9 43 Australia Jack Miller Ducati 1'31.700 0.564
10 44 Spain Pol Espargaro KTM 1'31.801 0.665
11 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'31.851 0.715
12 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 1'31.924 0.788
13 5 France Johann Zarco Honda 1'31.936 0.800
14 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'31.969 0.833
15 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'32.044 0.908
16 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 1'32.291 1.155
17 51 Italy Michele Pirro Ducati 1'32.392 1.256
18 82 Finland Mika Kallio KTM 1'32.567 1.431
19 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 1'32.616 1.480
20 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'32.628 1.492
21 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'32.811 1.675
22 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 1'32.884 1.748
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Alt-etkinlik WU
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Team HRC
Editör Lewis Duncan

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