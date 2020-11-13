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MotoGP / Valensiya GP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP: İlk antrenmanda Nakagami lider

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Valencia MotoGP: İlk antrenmanda Nakagami lider
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

LCR Honda sürücüsü Takaagi Nakagami, Valencia GP öncesinde gerçekleştirilen birinci antrenman seansını zirvede tamamlarken şampiyona lideri Joan Mir 8. sırada kaldı.

Geçen hafta sonu Avrupa GP'yi kazanarak en yakın rakibiyle farkı 37 puana çıkaran Mir, Ricardo Tormo pistinde şampiyonluğunu ilan edebilir.

Yağmur tehdidi nedeniyle sürücüler erkenden hızlı turlarını attılar. Nakagami, 2019 Honda motosikletiyle 1:30.829 yaptı ve ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.

Nakagami'yi 0.1 sn farkla Petronas SRT Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Yamaha'dan Maverick Vinales takip ettiler.

KTM sürücüsü Pol Espargaro 4. olurken onu Aprilia'daki takım arkadaşı Aleix Espargaro takip etti.

Johann Zarco, 2019 Ducati'si ile 6. olarak Ducati'ler içerisinde en tepede yer alan isim olurken onun arkasında 2021'de yarışmaya ara verecek olan Andrea Dovizioso yer aldı.

Tech 3 KTM'den Miguel Oliveira 9. olurken ilk 10'u Stefan Bradl tamamladı.

Avrupa GP'de ikinci olan Alex Rins, ilk antrenmanda 11. olarak geride kalırken onu Jack Miller ve Valentino Rossi takip etti.

Sezona çok iyi başlayan ancak 37 puan geriye düşerek şampiyonluk umudunu yitiren Fabio Quartararo, 16. sırada kaldı.

1. antrenman sonucu

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'30.829  
2 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'30.944 0.115
3 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'30.968 0.139
4 44 Spain Pol Espargaro KTM 1'31.052 0.223
5 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'31.170 0.341
6 5 France Johann Zarco Ducati 1'31.297 0.468
7 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'31.410 0.581
8 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'31.436 0.607
9 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'31.486 0.657
10 6 Germany Stefan Bradl Honda 1'31.514 0.685
11 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'31.528 0.699
12 43 Australia Jack Miller Ducati 1'31.541 0.712
13 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'31.545 0.716
14 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'31.572 0.743
15 73 Spain Alex Marquez Honda 1'31.598 0.769
16 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'31.617 0.788
17 33 South Africa Brad Binder KTM 1'31.678 0.849
18 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'31.805 0.976
19 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'31.828 0.999
20 53 Spain Tito Rabat Ducati 1'32.198 1.369
21 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'32.772 1.943
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Pilotlar Takaaki Nakagami
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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