Valencia MotoGP: İlk antrenmanda Nakagami lider
LCR Honda sürücüsü Takaagi Nakagami, Valencia GP öncesinde gerçekleştirilen birinci antrenman seansını zirvede tamamlarken şampiyona lideri Joan Mir 8. sırada kaldı.
Geçen hafta sonu Avrupa GP'yi kazanarak en yakın rakibiyle farkı 37 puana çıkaran Mir, Ricardo Tormo pistinde şampiyonluğunu ilan edebilir.
Yağmur tehdidi nedeniyle sürücüler erkenden hızlı turlarını attılar. Nakagami, 2019 Honda motosikletiyle 1:30.829 yaptı ve ilk antrenman seansını zirvede tamamladı.
Nakagami'yi 0.1 sn farkla Petronas SRT Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Yamaha'dan Maverick Vinales takip ettiler.
KTM sürücüsü Pol Espargaro 4. olurken onu Aprilia'daki takım arkadaşı Aleix Espargaro takip etti.
Johann Zarco, 2019 Ducati'si ile 6. olarak Ducati'ler içerisinde en tepede yer alan isim olurken onun arkasında 2021'de yarışmaya ara verecek olan Andrea Dovizioso yer aldı.
Tech 3 KTM'den Miguel Oliveira 9. olurken ilk 10'u Stefan Bradl tamamladı.
Avrupa GP'de ikinci olan Alex Rins, ilk antrenmanda 11. olarak geride kalırken onu Jack Miller ve Valentino Rossi takip etti.
Sezona çok iyi başlayan ancak 37 puan geriye düşerek şampiyonluk umudunu yitiren Fabio Quartararo, 16. sırada kaldı.
1. antrenman sonucu
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|30
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'30.829
|2
|21
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'30.944
|0.115
|3
|12
|Maverick Viñales
|Yamaha
|1'30.968
|0.139
|4
|44
|Pol Espargaro
|KTM
|1'31.052
|0.223
|5
|41
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'31.170
|0.341
|6
|5
|Johann Zarco
|Ducati
|1'31.297
|0.468
|7
|4
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|1'31.410
|0.581
|8
|36
|Joan Mir
|Suzuki
|1'31.436
|0.607
|9
|88
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'31.486
|0.657
|10
|6
|Stefan Bradl
|Honda
|1'31.514
|0.685
|11
|42
|Alex Rins
|Suzuki
|1'31.528
|0.699
|12
|43
|Jack Miller
|Ducati
|1'31.541
|0.712
|13
|46
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'31.545
|0.716
|14
|35
|Cal Crutchlow
|Honda
|1'31.572
|0.743
|15
|73
|Alex Marquez
|Honda
|1'31.598
|0.769
|16
|20
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'31.617
|0.788
|17
|33
|Brad Binder
|KTM
|1'31.678
|0.849
|18
|9
|Danilo Petrucci
|Ducati
|1'31.805
|0.976
|19
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'31.828
|0.999
|20
|53
|Tito Rabat
|Ducati
|1'32.198
|1.369
|21
|32
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|1'32.772
|1.943
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|Editör
|Lewis Duncan