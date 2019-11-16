Valencia MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Marquez'in önünde lider
Fabio Quartararo, Valencia'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını Marc Marquez'in 0.224 saniye önünde ilk sırada tamamladı.
Cuma günü en hızlı isim olan Fabio Quartararo, üçüncü seansında da zirveyi bırakmadı.
Quartararo ilk dakikalar geride kalırken 1:30.735'le liderdi. Sonrasında liderliğe Valentino Rossi yükseldi.
Ancak Quartararo derecesini geliştirdi ve 1:30.232 ile seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Honda sürücüsü Marc Marquez, Quartararo'nun en yakın takipçisiydi ve 0.0224 saniye geride ikinci oldu.
Jack Miller güçlü performans gösteren isimlerden biriydi ve üçüncü sırada yer alırken, Valentino Rossi ilk kez temiz bir seans geçirdi ve dördüncü oldu.
Franco Morbidelli'nin dördüncü olduğu seansta, Franco Morbidelli 1:30.723'lük derecesiyle beşinci sırada yer alırken, onu sadece 0.012 saniye geriden Maverick Vinales takip etti.
Ducati sürücüsü Danilo Petrucci ve Andrea Dovizioso ilk sekizi tamamlarken Joan Mir dokuzuncu ve kaza yapan Cal Crutchlow onuncu oldu.
Johann Zarco 13. sırada yer alırken, kaza yapan Aleix Espargaro 14. ve Jorge Lorenzo 15. sırada yer aldı.
Sonuçlar:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'30.232
|2
|Marc Marquez
|Honda
|1'30.456
|0.224
|3
|Jack Miller
|Ducati
|1'30.543
|0.311
|4
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'30.630
|0.398
|5
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'30.723
|0.491
|6
|Maverick Viñales
|Yamaha
|1'30.735
|0.503
|7
|Danilo Petrucci
|Ducati
|1'30.847
|0.615
|8
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|1'30.851
|0.619
|9
|Joan Mir
|Suzuki
|1'30.958
|0.726
|10
|Cal Crutchlow
|Honda
|1'30.996
|0.764
|11
|Pol Espargaro
|KTM
|1'31.039
|0.807
|12
|Alex Rins
|Suzuki
|1'31.093
|0.861
|13
|Johann Zarco
|Honda
|1'31.205
|0.973
|14
|Jorge Lorenzo
|Honda
|1'31.383
|1.151
|15
|Andrea Iannone
|Aprilia
|1'31.667
|1.435
|16
|Michele Pirro
|Ducati
|1'31.671
|1.439
|17
|Karel Abraham
|Ducati
|1'31.786
|1.554
|18
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'31.868
|1.636
|19
|Tito Rabat
|Ducati
|1'32.265
|2.033
|20
|Iker Lecuona
|KTM
|1'32.398
|2.166
|21
|Mika Kallio
|KTM
|1'32.521
|2.289
|22
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'32.599
|2.367
|23
|Hafizh Syahrin
|KTM
|1'33.046
|2.814
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Bu Haber Hakkında
|Seri
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|Etkinlik
|Valencia GP
|Alt-etkinlik
|FP3
|Pilotlar
|Fabio Quartararo
|Takımlar
|Drive M7 SIC Racing Team
|Editör
|Lewis Duncan
Valencia MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Marquez'in önünde lider
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