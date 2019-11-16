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MotoGP / Valencia GP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Marquez'in önünde lider

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Valencia MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Marquez'in önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Kas 2019 11:15

Fabio Quartararo, Valencia'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansını Marc Marquez'in 0.224 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Cuma günü en hızlı isim olan Fabio Quartararo, üçüncü seansında da zirveyi bırakmadı.

Quartararo ilk dakikalar geride kalırken 1:30.735'le liderdi. Sonrasında liderliğe Valentino Rossi yükseldi.

Ancak Quartararo derecesini geliştirdi ve 1:30.232 ile seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Honda sürücüsü Marc Marquez, Quartararo'nun en yakın takipçisiydi ve 0.0224 saniye geride ikinci oldu.

Jack Miller güçlü performans gösteren isimlerden biriydi ve üçüncü sırada yer alırken, Valentino Rossi ilk kez temiz bir seans geçirdi ve dördüncü oldu.

Franco Morbidelli'nin dördüncü olduğu seansta, Franco Morbidelli 1:30.723'lük derecesiyle beşinci sırada yer alırken, onu sadece 0.012 saniye geriden Maverick Vinales takip etti.

Ducati sürücüsü Danilo Petrucci ve Andrea Dovizioso ilk sekizi tamamlarken Joan Mir dokuzuncu ve kaza yapan Cal Crutchlow onuncu oldu.

Johann Zarco 13. sırada yer alırken, kaza yapan Aleix Espargaro 14. ve Jorge Lorenzo 15. sırada yer aldı.

Sonuçlar:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'30.232  
2 Spain Marc Marquez Honda 1'30.456 0.224
3 Australia Jack Miller Ducati 1'30.543 0.311
4 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'30.630 0.398
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'30.723 0.491
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'30.735 0.503
7 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'30.847 0.615
8 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'30.851 0.619
9 Spain Joan Mir Suzuki 1'30.958 0.726
10 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'30.996 0.764
11 Spain Pol Espargaro KTM 1'31.039 0.807
12 Spain Alex Rins Suzuki 1'31.093 0.861
13 France Johann Zarco Honda 1'31.205 0.973
14 Spain Jorge Lorenzo Honda 1'31.383 1.151
15 Italy Andrea Iannone Aprilia 1'31.667 1.435
16 Italy Michele Pirro Ducati 1'31.671 1.439
17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 1'31.786 1.554
18 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'31.868 1.636
19 Spain Tito Rabat Ducati 1'32.265 2.033
20 Spain Iker Lecuona KTM 1'32.398 2.166
21 Finland Mika Kallio KTM 1'32.521 2.289
22 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'32.599 2.367
23 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 1'33.046 2.814
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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