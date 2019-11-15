Valencia MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Rossi yine kaza yaptı

Petronas SRT sürücüsü ilk antrenman seansında zaten güçlü bir performansla seansı ilk sırada noktalamayı başarmıştı ve ikinci seansı da bir kez daha ilk sırada noktaladı.

Cuma günkü ikinci seans oldukça çılgıncaydı ve en iyi derece sürekli olarak el değişti.

Honda sürücüsü Marc Marquez bir noktada 1:30.974'lük derecesiyle zirveye yerleşti ve uzun süre orada kalmayı başardı.

Bitime 2.5 dakika kala Maverick Vinales 1:30.883 yaparak liderliği eline geçirirken, saniyeler sonra Fabio Quartararo önce ikinciliği, ardından da 1:30.735'le liderliği aldı.

Böylelikle Fransız sürücü, günü ilk sırada tamamlamış oldu.

Vinales, 0.128 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Honda sürücüsü Marc Marquez 1:30.974'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Marquez'in 0.026 saniye gerisinde Pramac Ducati'den Jack Miller yer alırken, Franco Mobidelli beşinci oldu ve böylelikle ilk beşte üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Alex Rins'in altıncı olduğu seansta Joan Mir yedinci, Aleix Espargaro sekizinci ve Andrea Dovizioso ise dokuzuncu oldu.

İlk onu LCR Honda'dan Johann Zarco tamamladı.

Zarco'nun hemen gerisinde Cal Crutchlow yer alırken, onu da Danilo Petrucci ve Michele Pirro takip etti.

Öte yandan Valentino Rossi tıpkı ilk seansta olduğu gibi, ikinci seansta da kaza yaptı ve seansı 14. sırada noktaladı.

Honda sürücüsü Jorge Lorenzo son yarışı öncesinde 16. sırada kendisine yer bulurken, KTM sürücülerinin geride kaldığı seansta Pol Espargaro 17. oldu.

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