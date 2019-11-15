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MotoGP / Valencia GP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Rossi yine kaza yaptı

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Valencia MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Rossi yine kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Kas 2019 14:56

MotoGP'de Valencia'da gerçekleştirilecek son yarış öncesinde ikinci antrenman seansını Fabio Quartararo ilk sırada tamamladı.

Petronas SRT sürücüsü ilk antrenman seansında zaten güçlü bir performansla seansı ilk sırada noktalamayı başarmıştı ve ikinci seansı da bir kez daha ilk sırada noktaladı.

Cuma günkü ikinci seans oldukça çılgıncaydı ve en iyi derece sürekli olarak el değişti.

Honda sürücüsü Marc Marquez bir noktada 1:30.974'lük derecesiyle zirveye yerleşti ve uzun süre orada kalmayı başardı.

Bitime 2.5 dakika kala Maverick Vinales 1:30.883 yaparak liderliği eline geçirirken, saniyeler sonra Fabio Quartararo önce ikinciliği, ardından da 1:30.735'le liderliği aldı.

Böylelikle Fransız sürücü, günü ilk sırada tamamlamış oldu.

Vinales, 0.128 saniye geride ikinci en iyi dereceyi yaparken, Honda sürücüsü Marc Marquez 1:30.974'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Marquez'in 0.026 saniye gerisinde Pramac Ducati'den Jack Miller yer alırken, Franco Mobidelli beşinci oldu ve böylelikle ilk beşte üç Yamaha sürücüsü yer aldı.

Alex Rins'in altıncı olduğu seansta Joan Mir yedinci, Aleix Espargaro sekizinci ve Andrea Dovizioso ise dokuzuncu oldu.

İlk onu LCR Honda'dan Johann Zarco tamamladı.

Zarco'nun hemen gerisinde Cal Crutchlow yer alırken, onu da Danilo Petrucci ve Michele Pirro takip etti.

Öte yandan Valentino Rossi tıpkı ilk seansta olduğu gibi, ikinci seansta da kaza yaptı ve seansı 14. sırada noktaladı.

Honda sürücüsü Jorge Lorenzo son yarışı öncesinde 16. sırada kendisine yer bulurken, KTM sürücülerinin geride kaldığı seansta Pol Espargaro 17. oldu.

Session results

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 20 France Fabio Quartararo Yamaha 23 1'30.735  
2 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 24 1'30.883 0.148
3 93 Spain Marc Marquez Honda 21 1'30.974 0.239
4 43 Australia Jack Miller Ducati 19 1'31.000 0.265
5 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 23 1'31.199 0.464
6 42 Spain Alex Rins Suzuki 22 1'31.230 0.495
7 36 Spain Joan Mir Suzuki 22 1'31.280 0.545
8 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 17 1'31.305 0.570
9 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 17 1'31.351 0.616
10 5 France Johann Zarco Honda 22 1'31.369 0.634
11 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 20 1'31.433 0.698
12 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'31.455 0.720
13 51 Italy Michele Pirro Ducati 17 1'31.765 1.030
14 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 15 1'31.775 1.040
15 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 1'31.868 1.133
16 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 17 1'31.880 1.145
17 44 Spain Pol Espargaro KTM 19 1'31.905 1.170
18 53 Spain Tito Rabat Ducati 21 1'32.159 1.424
19 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 19 1'32.278 1.543
20 82 Finland Mika Kallio KTM 19 1'32.467 1.732
21 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 18 1'32.568 1.833
22 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 20 1'32.887 2.152
23 27 Spain Iker Lecuona KTM 21 1'33.114 2.379
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Fabio Quartararo , Marc Marquez Şimdi al , Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
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08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
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09:20
Yarış
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Paz 17 Kas
08:00
14:00
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