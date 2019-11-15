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MotoGP / Valencia GP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP 1. antrenman: Quartararo lider

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Valencia MotoGP 1. antrenman: Quartararo lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Kas 2019 11:30

Petronas Yamaha takımından Fabio Quartararo, Valencia'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde ilk antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Dünya şampiyonu Marc Marquez, seansın çoğunda lider giden isimdi ancak son bölümde dereceler hızla gelişti.

Marc Marquez'in 1:31.592'lik derecesini sadece Djack Miller ve Fabio Quartararo geçmeyi başardı.

Quartararo son zaman turunda 31:455 yaparak seansı ilk sırada tamamlarken, Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller sürpriz şekilde 1:31.512 yaparak ikinci sırada yer aldı.

Onu sa sadece 0.020 saniye geriden Marquez takip etti.

Yamaha fabrika takımı sürücücüsü ve son yarışın galibi Maverick Vinales, son denemesinde zaman turunu geliştiremedi ve seansı Marquez'in 0.062 saniye gerisinde dördüncü tamamladı.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha ile beşinci olurken, Suzuki'de performansını arttırmaya başlayan Joan Mir altıncı, KTM sürücüsü Pol Espargaro yedinci ve seansın son bölümünde dördüncü virajda kaza yapan Valentino Rossi sekizinci oldu.

Andrea Dovizioso, 1:32.132'lik derecesiyle dokuzuncu Alex Rins 1:32.206'lik derecesiyle onuncu oldu.

Danil Petrucci ancak 11. olabilirken, LCR Honda'da Johann Zarco 13., Cal Crutchow ise 15. oldu.

Son MotoGP yarışına çıkmaya hazırlanan Jorge Lorenzo ise 18. sırada yer aldı.

Seans içerisinde Karel Abraham düşerek kaza yaptı.

Ayrıca Iker Lecuona da, ilk seansta Miguel Oliveira yerine Tech 3 KTM motosikletini kullandı. Lecuona seansı son sırada tamamladı.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'31.455  
2 Australia Jack Miller Ducati 1'31.512 0.057
3 Spain Marc Marquez Honda 1'31.532 0.077
4 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'31.595 0.140
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'31.658 0.203
6 Spain Joan Mir Suzuki 1'31.794 0.339
7 Spain Pol Espargaro KTM 1'31.917 0.462
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'31.976 0.521
9 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'32.132 0.677
10 Spain Alex Rins Suzuki 1'32.206 0.751
11 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'32.235 0.780
12 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'32.244 0.789
13 France Johann Zarco Honda 1'32.512 1.057
14 Italy Michele Pirro   1'32.538 1.083
15 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'32.727 1.272
16 Italy Andrea Iannone Aprilia 1'32.769 1.314
17 Finland Mika Kallio KTM 1'32.852 1.397
18 Spain Jorge Lorenzo Honda 1'32.860 1.405
19 Czech Republic Karel Abraham Ducati 1'33.312 1.857
20 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'33.365 1.910
21 Spain Tito Rabat Ducati 1'33.446 1.991
22 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 1'34.374 2.919
23 Spain Iker Lecuona   1'34.563 3.108
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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