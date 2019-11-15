Valencia MotoGP 1. antrenman: Quartararo lider
Petronas Yamaha takımından Fabio Quartararo, Valencia'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde ilk antrenman seansını ilk sırada tamamladı.
Dünya şampiyonu Marc Marquez, seansın çoğunda lider giden isimdi ancak son bölümde dereceler hızla gelişti.
Marc Marquez'in 1:31.592'lik derecesini sadece Djack Miller ve Fabio Quartararo geçmeyi başardı.
Quartararo son zaman turunda 31:455 yaparak seansı ilk sırada tamamlarken, Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller sürpriz şekilde 1:31.512 yaparak ikinci sırada yer aldı.
Onu sa sadece 0.020 saniye geriden Marquez takip etti.
Yamaha fabrika takımı sürücücüsü ve son yarışın galibi Maverick Vinales, son denemesinde zaman turunu geliştiremedi ve seansı Marquez'in 0.062 saniye gerisinde dördüncü tamamladı.
Franco Morbidelli, Petronas Yamaha ile beşinci olurken, Suzuki'de performansını arttırmaya başlayan Joan Mir altıncı, KTM sürücüsü Pol Espargaro yedinci ve seansın son bölümünde dördüncü virajda kaza yapan Valentino Rossi sekizinci oldu.
Andrea Dovizioso, 1:32.132'lik derecesiyle dokuzuncu Alex Rins 1:32.206'lik derecesiyle onuncu oldu.
Danil Petrucci ancak 11. olabilirken, LCR Honda'da Johann Zarco 13., Cal Crutchow ise 15. oldu.
Son MotoGP yarışına çıkmaya hazırlanan Jorge Lorenzo ise 18. sırada yer aldı.
Seans içerisinde Karel Abraham düşerek kaza yaptı.
Ayrıca Iker Lecuona da, ilk seansta Miguel Oliveira yerine Tech 3 KTM motosikletini kullandı. Lecuona seansı son sırada tamamladı.
Antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'31.455
|2
|Jack Miller
|Ducati
|1'31.512
|0.057
|3
|Marc Marquez
|Honda
|1'31.532
|0.077
|4
|Maverick Viñales
|Yamaha
|1'31.595
|0.140
|5
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'31.658
|0.203
|6
|Joan Mir
|Suzuki
|1'31.794
|0.339
|7
|Pol Espargaro
|KTM
|1'31.917
|0.462
|8
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'31.976
|0.521
|9
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|1'32.132
|0.677
|10
|Alex Rins
|Suzuki
|1'32.206
|0.751
|11
|Danilo Petrucci
|Ducati
|1'32.235
|0.780
|12
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'32.244
|0.789
|13
|Johann Zarco
|Honda
|1'32.512
|1.057
|14
|Michele Pirro
|1'32.538
|1.083
|15
|Cal Crutchlow
|Honda
|1'32.727
|1.272
|16
|Andrea Iannone
|Aprilia
|1'32.769
|1.314
|17
|Mika Kallio
|KTM
|1'32.852
|1.397
|18
|Jorge Lorenzo
|Honda
|1'32.860
|1.405
|19
|Karel Abraham
|Ducati
|1'33.312
|1.857
|20
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'33.365
|1.910
|21
|Tito Rabat
|Ducati
|1'33.446
|1.991
|22
|Hafizh Syahrin
|KTM
|1'34.374
|2.919
|23
|Iker Lecuona
|1'34.563
|3.108
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Etkinlik
|Valencia GP
|Pilotlar
|Fabio Quartararo
|Takımlar
|Drive M7 SIC Racing Team
|Editör
|Lewis Duncan
Valencia MotoGP 1. antrenman: Quartararo lider
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