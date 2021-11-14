Valencia MotoGP: Bagnaia kazandı, Rossi 10.luk ile veda etti

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pramac Ducati pilotu Jorge Martin, inanılmaz startı ile yerini korumayı başarırken, arkasındaki Bagnaia geriledi ve diğer fabrika Ducati ile Jack Miller ikinci sıraya yükseldi.

Dördüncü sıraya gerileyen Bagnaia, ilk birkaç turun ardından yeniden ikinciliğe yükseldi ve Martin'i kovalamaya başladı.

Arkada ise Miller, yaşadığı sorunlar nedeniyle iki Suzuki pilotu Alex Rins ve Joan Mir'in ve fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun gerisine düştü. Dördüncü turda ise Rins, takım arkadaşı Mir'i geçti. Bu noktada Rins, üçüncü sırada götürdüğü yarışta sürekli olarak hızlı turlar atmaya başladı.

Önde ise Bagnaia, Martin'in hemen arkasında yer almasına rağmen bir türlü Pramac pilotunu geçme fırsatını yakalayamamıştı.

10. tura gelindiğinde Rins, 1.31.261 ile yarışın en hızlı tur zamanını atmayı başardı ve Bagnaia ile Martin ikilisinin hemen ardında, iki Desmosedici GP21'i takibe başladı.

Ancak bir sonraki turda Rins, altıncı virajda bir önden kayma yaşayarak yerde kaldı ve yarışa veda etti. Diğer Suzuki ile Mir ise, öndeki ikilinin sadece 0.7 saniye gerisinde yer alıyordu.

Rins yerde kaldıktan sonra öndeki dörtlü - Martin, Bagnaia, Mir, Miller - ikişerli gruplara ayrılmışlardı ve iki grupta da fabrika Ducati pilotları, geçişi yapmaya çalışan taraftalardı. Martin ve Bagnaia, yüzde bir saniyeye kadar aynı turları atmaya ve 1.31.5'li tur zamanlarında geziyorlardı.

Daha öncesinde de çeşitli anlarda atak yapmayı denemiş olsa da Bagnaia, 15. turun son virajında Martin'e temiz bir atak yaptı ve Pramac çaylağını geride bırakmayı başardı. 16. turun ikinci virajında ise Miller, Mir'i geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.

Yarışın sonlarına kadar Bagnaia'yı yakından takip eden Martin, kalan bölümde Bagnaia'yı geçecek kadar ona yaklaşamadı. Miller ise, öndeki 0.8 saniyelik farkı kapatarak Martin'in arka lastiğine geldi ancak atak fırsatı yakalayamadı.

Böylece Bagnaia, bu sezonki dördüncü galibiyetini almayı başarırken Martin ikinci oldu ve yılın çaylağı ödülünü de kazandı. Miller ise yarışı üçüncü tamamladı ve Ducati, üç podyum sırasının tamamını ele geçirerek MotoGP tarihinde bir ilke imza attı.

2020 dünya şampiyonu Mir dördüncü olurken, 2021 dünya şampiyonu Quartararo ise beşinci sırada finiş gördü. Pramac Ducati'den Johann Zarco altıncı, KTM pilotu Brad Binder yedinci sırada finiş gördü. Yarışa 18. sıradan başlayan Avintia çaylağı Enea Bastianini sekizinci olurken, Aprilia pilotu Aleix Espargaro dokuzuncu oldu.

Tabii ki de inanılmaz bir liderlik mücadelesi olsa da gözler, günün adamı Rossi'nin üzerindeydi. İtalyan efsane, yarışı 10. sırada tamamlamasına rağmen yarış boyunca lider grup ile aynı turları attı ve efsanevi kariyerine güzel bir veda etmiş oldu.

Valencia MotoGP yarış sonucu: