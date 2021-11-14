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MotoGP / Valensiya GP Yarış raporu

Valencia MotoGP: Bagnaia kazandı, Rossi 10.luk ile veda etti

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MotoGP 2021 sezonunun son yarışı olan Valencia GP'sini kazanan isim fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia olurken, son yarışına çıkan MotoGP efsanesi Petronas SRT pilotu Valentino Rossi ise 10. sırayı alarak puan almayı başardı.

Valencia MotoGP: Bagnaia kazandı, Rossi 10.luk ile veda etti

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pramac Ducati pilotu Jorge Martin, inanılmaz startı ile yerini korumayı başarırken, arkasındaki Bagnaia geriledi ve diğer fabrika Ducati ile Jack Miller ikinci sıraya yükseldi. 

Dördüncü sıraya gerileyen Bagnaia, ilk birkaç turun ardından yeniden ikinciliğe yükseldi ve Martin'i kovalamaya başladı. 

Arkada ise Miller, yaşadığı sorunlar nedeniyle iki Suzuki pilotu Alex Rins ve Joan Mir'in ve fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun gerisine düştü. Dördüncü turda ise Rins, takım arkadaşı Mir'i geçti. Bu noktada Rins, üçüncü sırada götürdüğü yarışta sürekli olarak hızlı turlar atmaya başladı. 

Önde ise Bagnaia, Martin'in hemen arkasında yer almasına rağmen bir türlü Pramac pilotunu geçme fırsatını yakalayamamıştı. 

10. tura gelindiğinde Rins, 1.31.261 ile yarışın en hızlı tur zamanını atmayı başardı ve Bagnaia ile Martin ikilisinin hemen ardında, iki Desmosedici GP21'i takibe başladı.

Ancak bir sonraki turda Rins, altıncı virajda bir önden kayma yaşayarak yerde kaldı ve yarışa veda etti. Diğer Suzuki ile Mir ise, öndeki ikilinin sadece 0.7 saniye gerisinde yer alıyordu.

Rins yerde kaldıktan sonra öndeki dörtlü - Martin, Bagnaia, Mir, Miller - ikişerli gruplara ayrılmışlardı ve iki grupta da fabrika Ducati pilotları, geçişi yapmaya çalışan taraftalardı. Martin ve Bagnaia, yüzde bir saniyeye kadar aynı turları atmaya ve 1.31.5'li tur zamanlarında geziyorlardı.

Daha öncesinde de çeşitli anlarda atak yapmayı denemiş olsa da Bagnaia, 15. turun son virajında Martin'e temiz bir atak yaptı ve Pramac çaylağını geride bırakmayı başardı. 16. turun ikinci virajında ise Miller, Mir'i geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.

Yarışın sonlarına kadar Bagnaia'yı yakından takip eden Martin, kalan bölümde Bagnaia'yı geçecek kadar ona yaklaşamadı. Miller ise, öndeki 0.8 saniyelik farkı kapatarak Martin'in arka lastiğine geldi ancak atak fırsatı yakalayamadı.

Böylece Bagnaia, bu sezonki dördüncü galibiyetini almayı başarırken Martin ikinci oldu ve yılın çaylağı ödülünü de kazandı. Miller ise yarışı üçüncü tamamladı ve Ducati, üç podyum sırasının tamamını ele geçirerek MotoGP tarihinde bir ilke imza attı.

2020 dünya şampiyonu Mir dördüncü olurken, 2021 dünya şampiyonu Quartararo ise beşinci sırada finiş gördü. Pramac Ducati'den Johann Zarco altıncı, KTM pilotu Brad Binder yedinci sırada finiş gördü. Yarışa 18. sıradan başlayan Avintia çaylağı Enea Bastianini sekizinci olurken, Aprilia pilotu Aleix Espargaro dokuzuncu oldu.

Tabii ki de inanılmaz bir liderlik mücadelesi olsa da gözler, günün adamı Rossi'nin üzerindeydi. İtalyan efsane, yarışı 10. sırada tamamlamasına rağmen yarış boyunca lider grup ile aynı turları attı ve efsanevi kariyerine güzel bir veda etmiş oldu.

Valencia MotoGP yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Francesco Bagnaia 27 41'15.481     157.2 25
2 Spain Jorge Martin 27 41'15.970 0.489 0.489 157.2 20
3 Australia Jack Miller 27 41'16.304 0.823 0.334 157.2 16
4 Spain Joan Mir 27 41'20.695 5.214 4.391 156.9 13
5 France Fabio Quartararo 27 41'20.920 5.439 0.225 156.9 11
6 France Johann Zarco 27 41'22.474 6.993 1.554 156.8 10
7 South Africa Brad Binder 27 41'23.918 8.437 1.444 156.7 9
8 Italy Enea Bastianini 27 41'26.414 10.933 2.496 156.5 8
9 Spain Aleix Espargaro 27 41'28.132 12.651 1.718 156.4 7
10 Italy Valentino Rossi 27 41'28.949 13.468 0.817 156.4 6
11 Italy Franco Morbidelli 27 41'29.566 14.085 0.617 156.3 5
12 Italy Andrea Dovizioso 27 41'32.015 16.534 2.449 156.2 4
13 Spain Alex Marquez 27 41'32.540 17.059 0.525 156.1 3
14 Portugal Miguel Oliveira 27 41'33.702 18.221 1.162 156.1 2
15 Spain Iker Lecuona 27 41'34.714 19.233 1.012 156.0 1
16 Spain Maverick Viñales 27 41'35.296 19.815 0.582 156.0  
17 Italy Luca Marini 27 41'44.341 28.860 9.045 155.4  
18 Italy Danilo Petrucci 27 41'47.650 32.169 3.309 155.2  
  Spain Alex Rins 10 15'21.244 17 Laps 17 Laps 156.5  
  Japan Takaaki Nakagami 4 6'14.845 23 Laps 6 Laps 153.8  
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