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MotoGP / Hollanda GP Haberler

TT Assen yarışını kaçıracak olan Morbidelli, dizinden ameliyat olacak

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Petronas SRT MotoGP sürücüsü Franco Morbidelli, Hollanda'daki MotoGP yarışına katılmasını engelleyen sol dizindeki sakatlık için ameliyat olacağını duyurdıu.

TT Assen yarışını kaçıracak olan Morbidelli, dizinden ameliyat olacak

İtalyan sürücü, geçen ay bir antrenman seansında dizinden yaralanmıştı ve bu olay, Barselona'daki yarışta motosiklet değiştirirken ortaya çıktı.

Almanya'daki yarış hafta sonunda dizindeki durumu değerlendireceğini kabul eden Morbidelli, yaralarının düşündüğünden ciddi olduğunu görmesinin ardından Assen'deki yarıştan çekildi ve son olarak bugün dizinden bir ameliyat geçireceğini doğruladı.

Petronas SRT takımından yapılan açıklamada, "Salı günkü antrenman seansında yeniden ortaya çıkan geçmiş yaralanmanın sonucu ve o günlerde yapılan testlerin ışığında Franco, yarın (bugün), 25 Haziran'da ameliyat olmaya karar verdi."

"Profesör Maurilio Marcacci ve ekibi, Franco'nun sol dizindeki ön çaprazlama ve menisküs sorununu çözmek için operasyon yapacaklar."

"Güncelleme süreci ile ilgili daha fazla paylaşım yapılacak." sözlerine yer verildi.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli böylece, 2018 Almanya MotoGP yarışından sonra ilk defa bir MotoGP yarışını kaçıracak. O dönemde Morbidelli, Assen yarışında bileğini çatlattığı için Almanya yarışına katılamamıştı.

Motbidelli'den boşalan motosiklete bu hafta sonu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Yamaha ile mücadele eden Garrett Gerloff binecek.

Daha önce geçen sene Valencia'da cuma günü Yamaha ile çalışan Gerloff, böylece serideki ilk yarışına çıkacak.

Amerikalı sürücü böylece, en son 2016 Avustralya yarışında mücadele eden Nicky Hayden'dan sonra MotoGP'de yarışan ilk Amerikalı olacak.

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