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MotoGP Hollanda GP

Trackhouse: "Sürücülerimiz Aprilia'dan daha iyiydi"

Trackhouse Racing takım patronu Davide Brivio, Hollanda Grand Prix’sinde Ai Ogura ve Raul Fernandez'in gösterdiği performansın, fabrika Aprilia sürücülerini geride bırakmalarının temel nedeni olduğunu söyledi.

Rachit Thukral Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Assen'deki MotoGP yarışında Trackhouse sürücüleri Ai Ogura ve Raúl Fernández, son turlarda pole pozisyonundan başlayan Jorge Martín'i geçerek Amerikan ekibine tarihi bir 1-2 sonucu getirdi.

Hafta sonu boyunca Trackhouse cephesi güçlü bir performans sergiledi. Cumartesi sprint yarışını Fernández kazanırken, Ogura ikinci sırada finiş görmüştü. Pazar günkü ana yarışta ise tablo değişmedi ve iki sürücü yine zirveyi domine etti.

Buna karşın fabrika Aprilia sürücüleri Marco Bezzecchi ve Jorge Martin, antrenman ve sıralamada güçlü görünüp tempo belirlese de yarışın kritik anlarında Trackhouse ikilisinin gerisinde kaldı.

Trackhouse takım patronu Davide Brivio, sonuçların teknik farktan değil sürücü performansından kaynaklandığını vurguladı: "Önemli olan şu: Biz fabrika Aprilia takımıyla aynı materyali kullanıyoruz. Tüm bilgileri paylaşıyoruz. Mühendislerimiz her gün birlikte toplantılar yapıyor, yani tam bir şeffaflık var"

"Bence bu hafta sonu sürücülerimiz daha iyiydi. Daha hızlı olmanın yolunu buldular. Özellikle son sektörde Ai ve Raul gerçekten harikaydılar."

"Geçen yıla göre inanılmaz bir gelişim gösterdik ama bence farkı yaratan şey sürücülerimizin daha hızlı olmayı başarması. Bizim fabrikadan daha iyi yaptığımız bir şey yok, sadece elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Massimo Rivola, CEO of Aprilia Racing, Davide Brivio, Trackhouse Racing

Massimo Rivola, CEO of Aprilia Racing, Davide Brivio, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

2025 sezonunda zaman zaman istikrarsız performanslar sergileyen Trackhouse, geçen yıl fabrika takımına kıyasla geride kalmıştı. Ancak bu sezon tablo tersine döndü ve Noale merkezli iki takım şampiyonada ilk iki sırayı paylaşıyor. İki ekip arasındaki puan farkı 73 puana kadar düşmüş durumda.

Brivio, 1-2 sonucunun önemini şöyle değerlendirdi: "Bu birçok açıdan inanılmaz bir sonuç. Padoğa oldukça genç bir takım olarak geldik. Biz fabrika takımı değiliz."

"Ai Ogura'yı çaylak olarak geliştirdik, Raul Fernandez'in potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştık. Aprilia ise geliştirme tarafında çok iyi bir iş çıkardı."

"Onları kazanırken görmek istiyordum ve bunu başardılar."

"Tüm verileri paylaşıyoruz, mühendisler birlikte çalışıyor. Bu yüzden onların ne yaptığını görmekten memnunuz. Onlara ihtiyacımız var, çünkü hızlı olduklarında biz de onlardan öğreniyoruz ve daha hızlı oluyoruz."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

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