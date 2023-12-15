Trackhouse, Aprilia ile olan anlaşmasını uzattı

Son iki ay, MotoGP organizatörü Dorna'nın RNF takımının mali çöküşüyle boşalan iki koltuğu almak için sağladığı fırsatı değerlendiren Marks için telaşlı geçti.

Missourili eski yarışçının şirketi, hem motosikletlerin tedarikçisi Aprilia hem de çalışanların büyük bir kısmı ile hâlâ yürürlükte olan Malezya yapısının anlaşmalarını devraldı.

Takımın başında Marks'ın kendisi, direktör pozisyonunda PJ Rashidi ve takım menajeri olarak Wilko Zeelenberg olacak. Amaç, Dorna'nın gözünde önemli bir projeye istikrar kazandırmak ve Amerika pazarına kesin olarak girmek.

Marks, Autosport ile yaptığı bir görüşmede, "Aprilia ile çok yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştık. Bizim açımızdan onlarla sözleşme imzalayıp bir yıl sonra değiştirmek hata olur." dedi.

Amerikalı için Trackhouse, Noale markasında hareket halindeki bir trene binmek için mükemmel bir ortak buldu ve bu da şirketi için tepki vermek için çok az zaman kala şampiyonaya katılmak anlamına geliyordu.

Takımın bu ayın başlarında İtalya'dan yapılan duyuru sunumunda, Aprilia'nın yarış bölümünün CEO'su Massimo Rivola, iki tarafın planladığı işbirliği düzeyini örnekleyen ilgili bir role sahipti.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, Aprilia Racing Bağımsız Takımı

Marks, "Aprilia'nın basit bir müşterisi değil, şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olacak bir ortağı olmak istiyoruz."

"Amacımız yarış kazanmak için mücadele etmek. Üç ila beş yıl içinde padoktaki en iyi bağımsız takım olmak istiyoruz."

"En iyi sürücüler ve teknisyenler için cazip bir yer olmak istiyoruz. Buradan hareketle iletişimi geliştirmek ve tepki sürelerini azaltmak amacıyla faaliyet göstereceğiz."

"Planımız bu takımı Noale'den yönetmek. Motosikletler orada, Aprilia'da hazırlanacak ve bu bize yardımcı olacak."

"Aprilia'yı 2024 gibi erken bir tarihte iki resmi motosiklete sahip olabilmesi için zorluyoruz. Bu akıllarında olmayan bir şeydi ama bunu başarmak için ellerinden geldiğince sıkı çalışıyorlar." diyerek kısa süre içinde Aprilia ve Noale fabrika tesislerinde kurulan Trackhouse Racing arasındaki sinerjiye dayalı bir formül oluşturdu.

Şu anda 2024'ün ilk RS-GP'sinin Oliveira'ya mı yoksa Fernandez'e mi verileceğine karar vermekte olan iş adamı, "Muhtemelen Katar'daki ilk yarışta bir tane olacak ve birkaç yarış sonra ikincisi gelecek."

"Amacımız mümkün olan en kısa sürede her ikisine de sahip olmak. Önümüzdeki iki hafta içinde hangi sürücümüzün resmi motosiklete ilk önce sahip olacağına karar vereceğiz, ancak önemli olan hem Miguel'in hem de Raul'un ilk yarışlarda motosiklete sahip olması."

"Her şey Aprilia'nın bunları ne kadar hızlı üretebileceğine bağlı." şeklinde konuştu.