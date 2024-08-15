Resmi: Trackhouse, 2025 MotoGP kadrosu için Ogura ile anlaştığını duyurdu!

Trackhouse, gelecek yıl MotoGP takımında Raul Fernandez'in partneri olması için Japon genç sürücü Ai Ogura ile anlaştı.

Motorsport.com tarafından açıklandığı üzere Ogura, iki yıllık bir anlaşmanın parçası olarak 2025 yılında MotoGP'ye adım atacak ve Trackhouse'da görev yapan Miguel Oliveira'nın yerini alacak.

Sezondaki 20 yarışın 10’u geride bırakılırken 23 yaşındaki Ogura, Moto2 genel sıralamasında ikinci sırada yer alıyor ve lider takım arkadaşı Sergio Garcia'nın 22 puan gerisinde bulunuyor.

Moto2'deki rakibi Joe Roberts'ı geride bırakmayı başaran Ogura ile Trackhouse'un MotoGP'ye geçme konusunda görüşmeler yaptığı anlaşılıyor.

Ai Ogura, MT Helmets MSI Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'nın uydu takımı Trackhouse'un, Ogura'yı kadrosuna katma kararı, özellikle Honda ile uzun süredir süren ilişkisi göz önüne alındığında şaşırtıcı. Honda, Ogura'ya Moto2'de yarışma fırsatı veren markaydı.

Beklenen gelişmeler doğrultusunda, Ogura, önümüzdeki yıl MotoGP'deki tek Japon sürücü olacak. Honda, LCR sürücüsü Takaaki Nakagami'nin yerine Taylandlı yarışçı Somkiat Chantra'yı getirmeyi planlıyor.

Chantra da bu yıl Moto2'de yarışıyor ve şu anda Garcia'nın 10 puan gerisinde, genel sıralamada 11. sırada yer alıyor. Bu durumda, Trackhouse'ta adaylar arasında yer almasına rağmen Garcia'nın MotoGP'ye geçiş yapma şansı azalmış görünüyor.

Ogura'nın 2025 gridinde bir başka parçayı yerine oturtuyor ve bu da 2025 gridinin artık tamamlanmaya yakın olduğu anlamına geliyor. Bu hafta sonu Avusturya'da yapılacak 11. Yarış öncesinde, tüm koltuklar gayri resmi olarak belirlenmiş olsa da beş koltuk için henüz resmi açıklama yapılmadı.

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, koruyucu kanatları altındaki Franco Morbidelli'yi yalnız bırakmayacak. Morbidelli, VR46 takımına imza atarak yeni fabrika Ducati sürücüsü Fabio Di Giannantonio ile bir ikili oluşturacak.

Orta sınıftan yükselen bir başka sürücü olan Fermín Aldeguer, altı kez şampiyon olan Marc Marquez'in fabrika Ducati takımına katılmasının ardından Gresini'deki yerini alacak.

Chantra'nın LCR'ye katılmasıyla ilgili bir duyuru her an yapılabilir.

Bu arada Oliveira ve KTM'den ayrılan Jack Miller, gelecek yıl Ducati'den Yamaha’ya geçecek olan Pramac'ta yepyeni bir kadro oluşturacak.