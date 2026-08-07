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MotoGP Britanya GP

Toprak’tan İstanbul Park açıklaması: "2027 zor ama 2028 mümkün”

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin İstanbul Park'a dönüşü için yürütülen çalışmalarda aktif rol oynamaya devam ediyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP, İstanbul Park'ta en son 2005-2007 yılları arasında düzenlenmişti ve bu yarışlarda zafere ulaşan isimler Marco Melandri ve Casey Stoner olmuştu.

Formula 1’in geçtiğimiz günlerde İstanbul Park ile 2027’den itibaren geçerli olacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzalamasına dikkat çeken Toprak, MotoGP’nin de benzer bir adımı atabileceğine inanıyor.

Britanya GP öncesinde Crash.net'e konuşan temsilcimiz, süreç hakkındaki son durumu şu sözlerle aktardı: "İstanbul Park için geniş çaplı bir planımız var ve gelecekte gerçekleşmesini hedefliyoruz.”

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Şu anki tabloya bakılırsa açıkçası MotoGP'nin Türkiye'ye gelmesi 2027 için zor görünüyor ancak 2028 için mümkün. Süreç üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

Projenin hayata geçmesi için tüm kurumların koordineli çalıştığını belirten Toprak, organizasyonun haklarını elinde bulunduran Dorna, federasyon ve devlet yetkilileriyle iletişimin sürdüğünü vurguladı: "Formula 1 zaten anlaşmayı sağladı ve gelecek yıl yeniden İstanbul Park'a dönecekler.”

“Aynı şey neden MotoGP için olmasın? Konuyu Dorna, federasyon ve devlet yetkililerimizle görüşüyoruz. Zaman içinde gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."

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