Toprak’ın takımı Pramac Yamaha, Alpine’nin fabrikasını ziyaret etti

Formula 1’in resmi 14 günlük yaz tatili arasına denk gelen bu buluşmada; Alpine sponsorluğundaki iki takım bir araya gelerek üst düzey motor sporlarındaki tecrübelerini paylaştı.

Ziyaret kapsamında Pramac Yamaha’nın sürücüleri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve takım arkadaşı Jack Miller’ın yanı sıra Moto2 sürücüleri Izan Guevara ile Alberto Ferrandez de Enstone fabrikasındaydı. Takım mühendisleri ve teknisyenleri esşliğinde tesisi gezen sürücüler, Alpine’in F1 mirasını ve son teknoloji üretim alanlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Toprak Razgatlıoğlu ve takım arkadaşı Jack Miller

MotoGP’de sezonun ikinci yarısına Silverstone’da başlayacak olan Pramac ekibi için bu ziyaret, F1 organizasyonunun çalışma disiplinlerini ve inovasyon süreçlerini yerinde gözlemlemek adına önemli bir deneyim oldu.

Pramac Racing Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Campinoti, MotoGP ve F1 farklı disiplinler olsa iki takımın da ortak tutkuları paylaştığını vurgulayarak şunları söyledi: "Flavio’ya ve BWT Alpine F1 Takımı’na bizi Enstone’da ağırladıkları için içtenlikle teşekkür ederim.”

“Sürücülerimiz ve mühendislerimiz için böylesine ikonik bir tesisi gezmek, takımın yıllardır süregelen başarısının arkasındaki ilgiyi ve organizasyon gücünü görmek büyük bir ayrıcalıktı.”

Toprak Razgatlıoğlu, arkasında Jack Miller

“F1 ve MotoGP farklı disiplinler olsa da performans ve yenilikçilik tutkumuz ortak. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var.”

Alpine takım patronu Flavio Briatore de ziyaretle ilgili açıklamalar yaparak iki serinin de Liberty Media çatısı altında buluşasına dikkat çekti: "Bu hafta sonu Silverstone'da yarışacak olan Prima Pramac Yamaha ekibini Enstone’da ağırlamak harika bir fırsattı.”

“Sonuçta Formula 1 ve MotoGP birçok benzerliğe sahip; üstelik artık Liberty Media çatısı altında aynı çatıya bağlılar. Birbirimize dünyalarımızı göstermek için mükemmel bir zamandı.”

“Pramac’ın sahibi sevgili dostum Paolo’ya, takımına ve sürücülerine bu hafta sonu Silverstone’da başarılar diliyorum."