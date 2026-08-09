Toprak: "Sprintte yaşadığımız sorunu anlamak çok güç"

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, 2018-2025 yılları arasında WorldSBK'de yarıştığı dönemde Silverstone yerine yalnızca Donington Park'ta mücadele etmişti. Bu sebeple Silverstone'da henüz bir deneyimi yoktu.

Toprak her ne kadar seanstan seansa gelişim gösterse de sorun yaşayarak sıralama seansında 1:58.590'lık tur zamanıyla 22. sırayı elde etti. Sprint yarışında ise Raul Fernandez, Cal Crutchlow ve Iker Lecuona'nın yarış dışı kalmasının ardından damalı bayrağı 20. sırada gördü.

Toprak, yarışın ardından yaşadığı sorunu şöyle anlattı: "Biraz şaşırdım çünkü başlangıçta aslında o kadar kötü durumda değildik. Ancak yarış için farklı bir ayar kullandığımızdan viraj dönme konusunda biraz sorun yaşadım. Daha ilk andan itibaren bu ayarı sevmediğimi hissettim."

"Fakat lastiğin bu kadar hızlı performans kaybetmesini beklemiyordum. Çok garipti. Sabah yumuşak lastiği denemiştik ve ciddi şekilde patinaj yaşadım. Ancak bu, sprintte hissettiğim şeyin yanında hiçbir şeydi."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

"Sprintte iki tur sonra sorun başladı. Aslında bu benim için sorun değildi çünkü böyle bir şey olmasını bekliyordum. Ancak dört tur sonra lastik tamamen bitmişti; artık neredeyse hiç viraj dönemiyordum. Birkaç kez arka tarafı kaybetmenin eşiğine geldim ve motosikleti yatış açısına getirmekte ciddi şekilde zorlandım."

"Son turumda yalnızca 2:04'lük bir tur zamanı elde ettim, her turda durum daha da kötüleşti. Herkes lastiklerin performans kaybetmesiyle mücadele etti ancak bende yaşanan durum normal değildi. Bu sorunlar olmasaydı belki Alex'in arkasında finiş görebilirdim ama bu kesinlikle ulaşabileceğim maksimum sonuç olurdu."

"Yaşadığımız sorunu anlamak çok güç. Pazar günü için bir şeyler bulup bulamayacağımızı göreceğiz. Ayarlarımız henüz istediğimiz seviyede değil."

"Jack ve Fabio'nun verilerini de inceleyeceğim. Virajlarda benden daha hızlılar ve ben de onların yaptığını uygulamaya çalışıyorum ancak doğru ayarı bulamıyorum ve bir türlü ritme giremiyorum."

"Sürüş stilim elbette onlardan farklı ama bunun üzerinde çalışıyorum."