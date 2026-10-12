MotoGP Endonezya GP

Toprak, sağlık kontrolleri için Türkiye’ye dönüyor: “Umarım ameliyat gerekmez"

Endonezya hafta sonu geçirdiği sert kazayla omzu sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 12 Eki 2026 08:40

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP Pramac Yamaha takımında mücadele eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi günkü son antrenman seansında yaşadığı sert kaza sonrası omzunun çıkmasıyla tüm sevenlerini korkutmuştu. Asfalta şiddetli şekilde çarpan ve omzu çıkan temsilcimiz, omzunu yerine takarak sıralama turlarında 19. sırayı elde etmiş, sprint yarışını da aynı pozisyonda tamamlamıştı.

Ancak pazar günkü ana yarışta ağrıları ve güç kaybı artan Toprak, sekizinci turun ardından yarışını erken sonlandırmak zorunda kaldı. Takımının yarışmama seçeneği sunmasına rağmen şansını denemek istediğini belirten temsilcimiz, yarış mücadelesini şu sözlerle anlattı: "Pazar günü en büyük sorunum motosiklet değil, omzumdu.”

“Zaten sabahtan çok kötü durumdaydı. Cumartesi o kadar kötü değildi, kısa bir yarıştı ama pazar sabahı uyandığımda gerçekten çok ağrım vardı ve hareket kabiliyetim azalmıştı.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Ağrı kesici aldım, aslında ağrı çok büyük bir sorun değil. En büyük problem omzun çıkmasından sonra hiç gücün kalmaması. Gücü hissetmiyordum, özellikle frenlemede.”

“Her tur daha da geriye düştüm çünkü sağ virajda verim alamıyordum. Yarıştan önce takımla konuştum, 'Kötü hissediyorsan garaja dön ya da yarışma' dediler. Ben de 'Neden buradayız ki?' dedim.”

“Sürüş yapmak mümkünse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Şansımı denedim. Aptal bir sürücü değilim; gerçekten çok kötü hissetseydim garaja dönerdim, kolay yol bu olurdu."

Sakatlığa rağmen piste çıktığı için pişman olmadığını vurgulayan Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Denediğim için mutluyum. Çok zordu, her tur daha da kötüye gitti.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Özellikle 7-8 ve 13-14. virajlardaki yön değişimleri inanılmaz zorlayıcıydı. Normalde omzu çıktığında genel olarak hiçbir sürücü motosiklete binmez. Dediğim gibi ben sadece şansımı denedim."

"Cumartesi günkü sıralamalarda fena değildim, sprintte mücadele ettim. Ancak uzun yarışta omzumdaki hissiyat çok değişti çünkü omzumu biraz hareket ettirdiğimde sanki tekrar çıkmış gibi hissettim. Çok garip bir durumdu.”

Şimdi bir haftalık boşluğumuz var. Pazartesi günü Türkiye’ye dönüyorum. Omzumu kontrol ettirmek için hemen MR çektireceğim.”

“Umarım ameliyat olmam gerekmez. Umarım sonraki yarış için dinlenmek yeterli olur.”

“Önümüzdeki hafta sonu bugünkünden daha güçlü döneceğimi düşünüyorum ama bakacağız, şimdilik sadece dinlenmem gerekiyor."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Motosikletteki gidişattan memnunken yaşanan kaza nedeniyle hafta sonunun ziyan olduğunu belirten temsilcimiz, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Bu hafta sonu için gerçekten çok üzgünüm çünkü cuma gününe hiç fena başlamamıştık.”

“Normalde her gün daha iyiye giderim ama kazadan sonra her şey değişti çünkü sadece motosikleti düşünmüyorum, omzumu da idare etmem gerekiyordu ve hafta sonu çöp oldu.”

“Çok iyi başlamıştık ama günün sonunda yine en kötüsü oldu."

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- Motorsport.com Ekibi

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