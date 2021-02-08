Toprak, sponsorluk sorunları nedeniyle COVID-19 olan Rossi'nin yerini alamamış!

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, COVID-19'a yakalanmasının ardından hem Aragon hem de Teruel MotoGP yarışlarını kaçırmak zorunda kalmıştı.

Sonrasında "The Doctor" lakaplı Rossi'nin girdiği COVID-19 testi bir kez daha pozitif çıktı ve bundan ötürü son yarışları kaçırma tehlikesi vardı.

Rossi bir dizi teste daha girmek zorunda kalırken, Yamaha o noktada İtalyan sürücünün yerini alabilecek alternatif bir isme ihtiyaç duyuyordu ve GRT Yamaha WSBK sürücüsü Garrett Gerloff'u çağırdı.

Gerloff, bu kapsamda antrenman seanslarında piste çıktı ve hafta sonunun kalanında ise test sonuçları negatife dönen Rossi yer aldı.

O dönem neden Toprak'ın çağrılmadığına dair çeşitli sorular vardı ve Motosprint ile yaptığı özel röportajda Toprak, Yamaha'dan bu konuda bir talep geldiğini ancak sponsorluk anlaşmalarından ötürü bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Toprak, şu anda Red Bull ile sözleşmeli ve Yamaha MotoGP takımının rakip şirket Monster Energy ile anlaşması var.

Bu yıl Yamaha ile Superbike'ta devam edecek temsilcimiz, "MotoGP her sürücünün hayalidir."

“Valensiya'da cuma günü, COVID-19 testi pozitif çıkan ve geri dönmesinin beklenen Valentino Rossi'nin yerini alabilirdim."

"Ancak benim sponsorum Red Bull ve takımın ana sponsoru Monster Energy, M1'i kullanmama izin vermiyor.

"Bunun geleceğe ertelenen olası bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz." dedi.