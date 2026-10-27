MotoGP

Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki sakatlığının ardından ameliyat oldu!

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonucu omzundan sakatlanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu başarılı bir ameliyat geçirdi.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 27 Eki 2026 09:59

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Pramac Yamaha sürücüsü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da gerçekleşen yarış hafta sonunda ciddi bir kaza atlatarak omzundan sakatlık yaşamıştı.

Pazar günkü yarışta sakatlığı sebebiyle yarıştan çekilen Toprak'ın, yapılan tıbbi değerlendirmelerin ardından ameliyat olması gerektiğine karar verilmişti. Ameliyatın ardından Toprak'ın iyileşme sürecine odaklanacağı ve 2026 MotoGP sezonunun geri kalanında mücadele edemeyeceği de açıklanmıştı.

Söz konusu operasyon, 26 Ekim Pazartesi günü Milano'da gerçekleştirildi.

Temsilcimiz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve şimdiden iyileşme sinyalleri verdiğini açıkladı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toprak, paylaşımda şunları yazdı: "Bazen beklenmedik şeyler olabiliyor."

"Yarış kariyerimde ilk kez sezonu erken bitirmek zorunda kaldığım için zor bir dönemden geçiyorum, yarışları televizyondan izlemek çok garip bir duygu."

"Daha güçlü bir şekilde geri dönebilmek için omuz ameliyatı oldum ve şimdiden omzumu hareketlendirmeye başladım, ama biraz zamanı var."

"İnşallah en kısa sürede motosikletin üzerinde oluruz. Yamaha ailesine, ekibime ve doktorlara çok teşekkür ederim. Ayrıca beni destekleyen ve iyi dilekleriyle yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim, yeni başarılar için mücadeleye devam."

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- Motorsport.com Ekibi

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