Toprak Razgatlıoğlu, BMW'nin "izin vermesi halinde" MotoGP'ye gidecek

Toprak Razgatlıoğlu, 2023 yılın BMW ile iki yıllık bir anlaşma imzalamış ve 2025 sonuna kadar Alman üretici ile WSBK'da kalacağını açıklamıştı.

Fakat bu yıla muhteşem başlayan Toprak, geride kalan yarışların ardından şampiyonayı lider götürüyor ve performansı tüm motor sporları dünyasının dikkatini çekti.

Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde MotoGP takımlarıyla görüşme halinde olduğunu doğrulamış ve BMW'ye de artık hedeflerinin MotoGP olduğunu bildirdiklerini söylemişti.

Bu konuda geçen hafta sonu Motorsport.com Türkiye'ye konuşan Toprak, şöyle dedi: "Kenan abi ile beraber karar alıyoruz. Tabii ki şu anda %90 oranında MotoGP'yi düşünmeye başladım. Bu sene mi olur, 2026 mı olur bunu zaman içerisinde göreceğiz. Şu anda görüştüğüm, konuştuğum takımlar var."

"Ancak henüz resmi bir anlaşma yok. Olursa seneye gitmek istiyoruz, olmazsa 2026'da gitmeyi düşünüyoruz. Her şeyi zamana bıraktık, her şey istediğimiz gibi geçerse iki hafta içerisinde durum netleşecek."

"BMW ile de iki yıllık bir anlaşmamız var ve 2025'te MotoGP'ye gitmek istiyoruz. Dolayısıyla BMW mutlu değil ve onları çok iyi anlayabiliyorum. Ancak kariyerim açısından erkenden MotoGP'ye gitmem daha iyi olacaktır."

"Bunu zaman gösterecek, net bir bilgi yok ortada. Sadece MotoGP takımlarıyla görüşüyoruz, sene sonuna kalmadan durum netleşecek."

Yamaha'ya geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Toprak, "Konuştuğumuz markalar arasında onlar da var. İyi bir teklif ve projeyle gelirlerse MotoGP tarafında olabilir." cevabını verdi.

"Kenan abi üç markayla ayrı ayrı görüşüyor. Önceki sezonlarda da bana MotoGP teklifleri gelmişti ancak o dönem bu kadar ciddi değildi. Şu an daha farklı takımlar da beni istiyor." dedi Toprak.

Kenan Sofuoğlu ise BMW'nin ayrılmalarına izin vermemesi halinde WSBK'da kalacaklarını fakat hedeflerinin MotoGP olduğunu belirtti.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Kenan Sofuoglu Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın menajeri ve Dünya Supersport şampiyonu Kenan şöyle dedi: "BMW ile iki yıllık bir anlaşmamız var ve her şey çok iyi gidiyor. O kadar iyi gidiyor ki, Toprak MotoGP konusunda ciddi hayaller kurmaya başladı. Toprak'ın gösterdiği bu güçlü performans MotoGP takımlarının büyük ilgisini çekiyor."

"Bu iki faktör birleşince, Toprak 'ben artık MotoGP'yi istiyorum' demeye başladı. Takımlar da Toprak'ı istiyorlar. Buraya kadar her şey harika. Ancak BMW ile olan anlaşmamıza saygı duymamız gerekiyor. BMW ile yaptığım görüşmelerde, Toprak'ın yaptığı işlerden sonra MotoGP'ye gitmeyi istediğini onlara ilettim."

"BMW henüz bu konuda net bir dönüş yapmadı. Eğer BMW bize gelip 'Toprak'ı tutmak istiyoruz, anlaşmamıza sadık kalacağız' derse buna saygı duyacağız. Anlaşmadaki şartları çok açıklamak istemiyorum, gitme imkanımız var. Ancak yaptığımız hiçbir anlaşmada 'anlaşmayı bozalım, başka bir yere gidelim ya da başka şeyler yapalım' moduna girmedik.

Bu yüzden BMW 'Tamam Toprak, biz seni engellemeyeceğiz, MotoGP'ye gitmek istiyorsan seneye gidebilirsin' derlerse, o zaman MotoGP'ye gidebiliriz."

"BMW, 2024 ve 2025 için tüm planlarını bize göre yaptı. Ben de buna inanıyorum. Eğer tam tersini isterlerse anlaşmamıza sadık kalacağız ve buna uyacağız."

"Ancak karşılıklı olarak anlaşırsak ve hiç sorun çıkmazsa, o zaman MotoGP'ye gideceğiz. Toprak'ı isteyen takımlar var. Görüşmeler de yapıldı. Yine de ben her görüşmede 'BMW bize izin verirse geliriz, aksi takdirde BMW ile olan ilişkimizi bozmayacağız' dedim."

"Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde her şey netleşecek."