Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Hollanda GP

Toprak Razgatlıoğlu, BMW'nin "izin vermesi halinde" MotoGP'ye gidecek

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, hedefinin artık MotoGP olduğunu doğrularken, Kenan Sofuoğlu BMW'nin cevabını beklediklerini açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu, 2023 yılın BMW ile iki yıllık bir anlaşma imzalamış ve 2025 sonuna kadar Alman üretici ile WSBK'da kalacağını açıklamıştı.

Fakat bu yıla muhteşem başlayan Toprak, geride kalan yarışların ardından şampiyonayı lider götürüyor ve performansı tüm motor sporları dünyasının dikkatini çekti.

Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde MotoGP takımlarıyla görüşme halinde olduğunu doğrulamış ve BMW'ye de artık hedeflerinin MotoGP olduğunu bildirdiklerini söylemişti.

Bu konuda geçen hafta sonu Motorsport.com Türkiye'ye konuşan Toprak, şöyle dedi: "Kenan abi ile beraber karar alıyoruz. Tabii ki şu anda %90 oranında MotoGP'yi düşünmeye başladım. Bu sene mi olur, 2026 mı olur bunu zaman içerisinde göreceğiz. Şu anda görüştüğüm, konuştuğum takımlar var."

"Ancak henüz resmi bir anlaşma yok. Olursa seneye gitmek istiyoruz, olmazsa 2026'da gitmeyi düşünüyoruz. Her şeyi zamana bıraktık, her şey istediğimiz gibi geçerse iki hafta içerisinde durum netleşecek."

"BMW ile de iki yıllık bir anlaşmamız var ve 2025'te MotoGP'ye gitmek istiyoruz. Dolayısıyla BMW mutlu değil ve onları çok iyi anlayabiliyorum. Ancak kariyerim açısından erkenden MotoGP'ye gitmem daha iyi olacaktır."

"Bunu zaman gösterecek, net bir bilgi yok ortada. Sadece MotoGP takımlarıyla görüşüyoruz, sene sonuna kalmadan durum netleşecek."

Yamaha'ya geri dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Toprak, "Konuştuğumuz markalar arasında onlar da var. İyi bir teklif ve projeyle gelirlerse MotoGP tarafında olabilir." cevabını verdi.

"Kenan abi üç markayla ayrı ayrı görüşüyor. Önceki sezonlarda da bana MotoGP teklifleri gelmişti ancak o dönem bu kadar ciddi değildi. Şu an daha farklı takımlar da beni istiyor." dedi Toprak.

Kenan Sofuoğlu ise BMW'nin ayrılmalarına izin vermemesi halinde WSBK'da kalacaklarını fakat hedeflerinin MotoGP olduğunu belirtti.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Kenan Sofuoglu

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Kenan Sofuoglu

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın menajeri ve Dünya Supersport şampiyonu Kenan şöyle dedi: "BMW ile iki yıllık bir anlaşmamız var ve her şey çok iyi gidiyor. O kadar iyi gidiyor ki, Toprak MotoGP konusunda ciddi hayaller kurmaya başladı. Toprak'ın gösterdiği bu güçlü performans MotoGP takımlarının büyük ilgisini çekiyor."

"Bu iki faktör birleşince, Toprak 'ben artık MotoGP'yi istiyorum' demeye başladı. Takımlar da Toprak'ı istiyorlar. Buraya kadar her şey harika. Ancak BMW ile olan anlaşmamıza saygı duymamız gerekiyor. BMW ile yaptığım görüşmelerde, Toprak'ın yaptığı işlerden sonra MotoGP'ye gitmeyi istediğini onlara ilettim."

"BMW henüz bu konuda net bir dönüş yapmadı. Eğer BMW bize gelip 'Toprak'ı tutmak istiyoruz, anlaşmamıza sadık kalacağız' derse buna saygı duyacağız. Anlaşmadaki şartları çok açıklamak istemiyorum, gitme imkanımız var. Ancak yaptığımız hiçbir anlaşmada 'anlaşmayı bozalım, başka bir yere gidelim ya da başka şeyler yapalım' moduna girmedik.

Bu yüzden BMW 'Tamam Toprak, biz seni engellemeyeceğiz, MotoGP'ye gitmek istiyorsan seneye gidebilirsin' derlerse, o zaman MotoGP'ye gidebiliriz."

"BMW, 2024 ve 2025 için tüm planlarını bize göre yaptı. Ben de buna inanıyorum. Eğer tam tersini isterlerse anlaşmamıza sadık kalacağız ve buna uyacağız."

"Ancak karşılıklı olarak anlaşırsak ve hiç sorun çıkmazsa, o zaman MotoGP'ye gideceğiz. Toprak'ı isteyen takımlar var. Görüşmeler de yapıldı. Yine de ben her görüşmede 'BMW bize izin verirse geliriz, aksi takdirde BMW ile olan ilişkimizi bozmayacağız' dedim."

"Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde her şey netleşecek."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Aprilia, 2025 MotoGP sezonu için Bezzecchi ile anlaştı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Alpine, Mick Schumacher ile özel bir test yapacak!

Alpine, Mick Schumacher ile özel bir test yapacak!

Formula 1
İspanya GP
Alpine, Mick Schumacher ile özel bir test yapacak!
Audi'nin yeni hedefi Liam Lawson!

Audi'nin yeni hedefi Liam Lawson!

Formula 1
İspanya GP
Audi'nin yeni hedefi Liam Lawson!
2025 F1 sürücü pazarında neler oluyor?

2025 F1 sürücü pazarında neler oluyor?

Formula 1
İspanya GP
2025 F1 sürücü pazarında neler oluyor?

Son Haberler

Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

MOT2 Moto2
Assen
Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!
Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir

Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir

F1 Formula 1
İspanya GP
Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir
Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?

Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?

F1 Formula 1
İspanya GP
Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

F1 Formula 1
İspanya GP
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye