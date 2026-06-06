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MotoGP Macaristan GP

Toprak: "Balaton Park'ı seviyorum ama ilk virajı hâlâ anlamıyorum"

Temsilcimiz Toprak, Macaristan’da cuma günü gerçekleştirilen serbest antrenman seanslarında başarılı performanslar sergilemesine rağmen, doğrudan Q2’ye kalma şansını kıl payı kaçırdı.

Neşe Akkoyun
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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Geçtiğimiz sezon WorldSBK takviminde yer alan Balaton Park pistindeki üç yarışı da kazanarak adeta pisti domine eden temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cuma sabahı yapılan ilk antrenman seansını 10. sırada tamamlayarak en hızlı Yamaha sürücüsü olmayı başardı. 

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Toprak, Balaton Park'ın sürüş tarzına oldukça uygun olduğunu belirtirken, pistin ilk virajındaki yol tutuş problemine dikkat çekti: "Burası tam benim tarzım bir pist ancak ilk sektörü, özellikle de birinci virajı hâlâ tam olarak anlayabilmiş değilim.” 

“Sanırım oraya yeni bir asfalt dökmüşler. Orada hiç yol tutuşu yok ve bence herkes aynı sorunu yaşıyor çünkü düzlük frenlemesinde ön lastik kilitleniyor."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Motosikleti durdurmakta yaşadığı zorluğu WorldSBK günleriyle kıyaslayan Toprak, "Bu duruma adapte olmaya çalışıyorum çünkü Michelin lastikleriyle bu pistte işler kolay değil.” 

“Pirelli lastikleriyle sert frenleme yapmak ve motosikleti durdurmak çok daha kolaydı. Yine de elimden gelenin en iyisini yaptım. 

“Eğer derecemi iki ondalık saniye daha geliştirebilseydim ilk 10'da kalacaktım" ifadelerini kullandı. 

Lastik üreticisi Michelin de seansların ardından 1. virajın yeniden asfaltlandığını ve yüzeyin "oldukça kaygan" olduğunu doğruladı.

Toprak Razgatlıoglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlıoglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Toprak, yumuşak arka lastiğe geçildiğinde motosikletin dengesinde yaşanan değişimle boğuştuğunu dile getirdi: "Orta lastiklerle durum o kadar kötü değil ancak yumuşak lastiğe geçtiğimde arkanın beni çok fazla ittiğini hissediyorum.” 

“Bu da motosikletin dönmesini ve durmasını zorlaştırıyor."

"Tüm bunlara rağmen durumumuz Mugello'ya kıyasla çok daha iyi.” 

“Ancak cumartesi kesinlikle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

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