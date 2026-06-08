Toprak: "MotoGP'deki en iyi hafta sonumdu"

Sıralama turlarını 18. sırada tamamlayan, sprint yarışını 13. bitiren ve ana yarışta 11. olan Toprak Razgatlıoğlu, Macaristan'da oldukça iyi bir hafta sonu geçirdi.

Temsilcimiz, sprint yarışında en iyi Yamaha sürücüsü olurken ana yarışta 1:39.103’lük tur zamanıyla Yamaha sürücüleri arasında en hızlı turu atan isim oldu.

Hafta sonunun ardından konuşan Toprak, "Genel olarak MotoGP'deki en iyi hafta sonumdu. 11. sıra olumlu bir sonuç."

"Ancak daha önemlisi, ilk 10 temposuna sahip olduğumu hissetmemdi."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Jack yarışın başında yaptığı kazadan sonra bir süre kendi temposunda yalnız sürdü, ben ise neredeyse tüm yarış boyunca bir grup içinde mücadele ettim. Sorun şu ki, rakipleri yakaladığımda onları geçmekte hâlâ çok zorlanıyorum çünkü düzlüklerde çok fazla zaman kaybediyoruz. Virajlarda onlarla başa baş gidebiliyorum ama geçiş yapmak bambaşka bir konu."

"Yine de yarışın sonuna kadar tempo güçlüydü, motosikletle ilgili hissiyatım sürekli olarak gelişiyor."

"Bu hafta sonu bir adım daha ileri gittik, bu da gelecek yarışlarda önümüzdeki sürücülere daha da yaklaşabileceğimiz konusunda bana güven veriyor." yorumlarında bulundu.