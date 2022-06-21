Toprak, ilk MotoGP testinde 40 tur tamamladı

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Yamaha, 2021 dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'na MotoGP motosikletini test etme fırsatı vereceğini açıklamıştı ve beklenen gün nihayet geldi.

Toprak bugün İspanya'daki Aragon pistinde, Yamaha M1 motosikletine geçti. Gün boyunca şartların epey karışık olmasından ötürü Toprak, sadece 40 tur atabildi fakat bu, ilk MotoGP testi için fena bir sayı değildi.

Pist düzeni ve uzun düzlükleriyle Aragon, Toprak'ın M1'in gücünü maksimum seviyede hissetmesine olanak tanıdı. Fakat Yamaha'nın Toprak'a 2022 versiyon mu yoksa 2021 versiyon MotoGP motosikletini mi verdiği açıklanmadı.

Başarılı testin ardından bir açıklama yayınlayan Yamaha, Toprak'ın motosikleti ve Michelin lastiklerini tanımak adına güne 12 turluk bir bölümle başladığını, ardından beşer turluk kısa sürüşler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu süreçte Yamaha'nın MotoGP test ekibi, Toprak'ın yorumlarına ve geri bildirimlerine dayanarak motosiklet üzerinde ayar yaptı.

Temsilcimizin güven kazanmasına yardımcı olmak amacıyla teste Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow da katıldı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ne yazık ki öğleden sonra pisti yoğun yağmur vurdu ve bu temsilcimizin günü biraz erken kapattı.

Toprak, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu benim MotoGP Yamaha M1 motosikletiyle ilk günümdü ve Dünya Superbike'ta kullandığım R1'den tamamen farklı hissettiriyordu."

"Daha fazla güce sahip olan bu motosiklette farklı elektronikler, kesintisiz vites kutusu ve benim için yeni olan pek çok şey vardı. Her geçen tur daha fazlasını öğrendim çünkü Dünya Superbike Şampiyonası'ndan sonra MotoGP motosikletine uyum sağlamak o kadar da kolay değil."

"Neyse ki bana tavsiyede bulunmak için yanımda Cal Crutchlow vardı ve epey yardımı dokundu."

"Motosiklet çok hızlı olduğu için özellikle düzlükte iyi hissettiriyordu ve karbon frenleri deneyimlemek de ilginçti."

"Şartlar çok sıcak olduğu için motosikletle ilk hissimi elde etmek adına ilk başta 12 turluk bir bölüm atıp, sonrasında beş ya da altı turluk bölümler arttık."

"Aragon MotoGP yarışlarını TV'den seyrederken motosikletlerin pistteki tümsekler nedeniyle yukarı aşağı hareket ettiğini görebiliyorsunuz ve bugün bunu pistte ben de hissettim ama o kadar kötü değildi. Tüm bu tümseklerden geçerken gazı açmalısınız çükü kapattığınız takdirde motosiklet daha dengesiz oluyor."

"Genel anlamda çok olumlu bir testti fakat öğleden sonra yağan yağmur nedeniyle olması gerekenden kısa sürdü ve istediğim kadar tur atamadım."

"Yine de MotoGP testinden gerçekten keyif aldım. Bu yüzden bana bu fırsatı verdiği için Yamaha'ya teşekkür ederim."

Toprak'ın en azından 2023 yılında MotoGP'ye geçmesi beklenmiyor.