Toprak, Hollanda GP’de yaşadığı sorun hakkında: “Durumu idare etmek imkansızdı”

MotoGP gridinin en arkasından başladığı yarışta kariyerinin en iyi sonucuna doğru ilerleyen Pramac Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Assen'deki 26 turluk mücadeleye harika bir başlangıç yapmıştı.

İlk turda yaşanan karmaşanın ardından doğru çizgileri seçerek çok sayıda rakibini geride bırakan temsilcimiz, kısa sürede ilk 10 mücadelesine dahil olmayı başardı. Yarışın 12. turuna kadar Fabio Quartararo'nun hemen arkasında en iyi Yamaha pilotu olmak için mücadele eden Toprak, motosiklette baş gösteren teknik bir arıza nedeniyle pite gelerek yarışa erken veda etmek zorunda kaldı.

Yarışın ardından yaşadığı hayal kırıklığını ve mekanik sorunun detaylarını aktaran Toprak, şu ifadeleri kullandı: "Yarışa çok iyi başladım. Beşinci virajdaki karmaşada iyi bir çizgi yakalayıp birçok sürücüyü geride bıraktım.”

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“İlk 10'a yükseldikten sonra her şey yolunda gidiyordu ancak ardından motosikletin sol tarafında çok ciddi bir titreşim başladı. Nedenini hiçbirimiz anlayamadık.”

“Yarıştan sonra Brad Binder ile konuştum; bana 'Senin motosikleti gördüm, özellikle 9. virajda inanılmaz bir titreşim vardı, motosiklet bir türlü stabil kalmıyordu' dedi.”

“Normalde bu tarz titreşimler gaza dokunduğunuz an kesilir ama bu seferki çok farklıydı. Sadece sol virajlarda normal bir titreşim de değil, motosiklet resmen aşağı yukarı zıplıyordu."

Sorunu çözmek için yarış içinde farklı sürüş tarzları denediğini belirten temsilcimiz, sözlerine şöyle devam etti: "Birkaç tur boyunca durumu idare etmeye çalıştım ama Binder ve Alex Rins beni geçince bunun imkânsız olduğunu anladım.”

“Sonrasında 15. virajdaki sol dönüşte tekrar zorladım. Problemi çözebilmek adına sadece ön freni kullanmayı denedim, yarış içinde birçok farklı şey test ettim ama o zıplama hissi bir türlü geçmedi. Bu şekilde sürmek imkânsız olduğu için pite dönme kararı aldım."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sorun başlamadan önce tempom inanılmazdı, üstelik arka tarafta orta lastik kullanıyordum. Fabio'nun tempoyu artırmaya başladığını gördüğüm için sadece lastiğimi koruyordum ve elimden geldiğince istikrarlı sürüyordum.”

“İçimden 'Eğer Fabio'yu geçersem belki birkaç tur Enea Bastianini'yi takip eder ve arkamdakilerle farkı açarım' diye düşünüyordum çünkü motosiklette potansiyel olduğunu hissediyordum.”

“Tam Fabio'nun arkasına geldiğimde bu titreşim başladı ve zaman kaybettim.”

“Gerçekten çok öfkeliyim. Harika bir başlangıç yapmıştık; yarış öncesinde ilk 10'da bitirmem imkânsız gibi görünüyordu ancak tam bunu başaracakken bu sorunla karşılaştım."