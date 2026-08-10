Toprak: "Hedefim Aragon'da diğer Yamaha sürücülerine ayak uydurmak"

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki 78 galibiyetinin hiçbirinde en iyi motosiklete sahip değildi. Yamaha ile kazandığı dünya şampiyonluğunda da, BMW ile elde ettiği iki şampiyonlukta da durum değişmedi. Motosikletlerinin eksiklerini, sahip olduğu olağanüstü yetenekle belirli ölçüde telafi etmeyi başardı. Ancak MotoGP'deki ilk sezonu için Yamaha ile M1 motosikletinde yarışarak kendisini çok daha zorlu bir görevin içinde buldu.

Eski dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Britanya Grand Prix'sinde Yamaha'nın tam zamanlı dört sürücüsü arasında en iyi sonucu elde ederek 12. sırada finiş gördü ancak yarış galibi Raul Fernandez'in yaklaşık 27 saniye gerisinde kaldı.

Quartararo, yanlış lastik basıncı nedeniyle yarıştan birkaç saat sonra 20 saniyelik ceza alınca 12. sıraya Jack Miller yükseldi ve Avustralyalı sürücü Yamaha'nın en iyi derecesini elde eden isim oldu. Miller, liderin 29.4 saniye gerisinde kaldı. Toprak ise yarışı 14. sırada tamamladı.

Toprak, Silverstone'daki hafta sonunu şöyle değerlendirdi: "Pazar günüm cumartesiden daha iyiydi ama hâlâ öğrenecek çok şeyimiz var."

"Bu pistte uzun ve akıcı virajlar var. Motosikleti ne zaman doğrultacağım konusunda doğru anı yakalamam gerekiyor. Bu benim için hâlâ çok zor, motosikleti hâlâ Superbike'taki gibi sürüyorum."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Bazı pistlerde bu işe yarıyor ve oralarda çok daha iyiyim. Ancak bu sürüş stilini öğrenmem gerekiyor çünkü gelecek yıl da bu pistte yarışacağım."

"Yarışım kötüydü ama hafta sonu boyunca öğrendiklerime odaklanıyorum. Önemli olan bu ve gelecek yıl bana yardımcı olacak. O zaman her şey yine farklı olacak olsa da."

"Pirelli lastiklerine geçtiğimizde muhtemelen iki farklı sürüş stilini birleştirmem gerekecek. Burada öğrendiklerim sayesinde hafif de olsa olumlu bir hisle ayrılıyorum. Bunun Aragon'da bana yardımcı olup olmayacağını göreceğiz."

"Cuma günü piste çıktığımda öncelikle pisti öğrenmeye ve adapte olmaya çalışıyorum. Silverstone'da her virajı yeniden öğrenmem gerekti. Diğer sürücüler ise doğrudan hangi lastiği kullanacaklarını düşünmeye başlayabiliyor. Benim düşünmem gereken o kadar çok şey var ki... Bu benim için durumu çok zorlaştırıyor. Ama neyse, ben olumlu taraflara bakıyorum."

"Hedefim Aragon'da diğer Yamaha sürücüleriyle mücadele edebilmek."

"Ayrıca bu yıl ilk 10'a girmek istiyorum. Belki daha fazla gelişim gösterebilir ve bunu birkaç kez başarabilirim. Bu beni mutlu eder ama kolay olmayacak. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum ancak bu çok zor."

"Ben bütün pistleri seviyorum, benim için kötü pist diye bir şey yok. Fakat her sürücünün daha güçlü olduğu pistler vardır."

"Superbike ile Portimao'da çok güçlüydüm. Bakalım MotoGP motosikletiyle nasıl bir performans göstereceğim."

"Umarım orada özel bir sonuç elde edebilirim."