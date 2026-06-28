Toprak: "Frenleme konusunda hiç mutlu değilim"

Geçmiş yıllarda WorldSBK ile Assen'de üstün performanslar sergileyen ancak buradaki ilk MotoGP yarışında istediği performansı sergileyemeyen Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu boyunca boğuştuğu fren sorununa değindi.

Sıralama turlarında 22. sıraya yerleşen ve sprint yarışını 17. sırada tamamlayan Toprak, yaşadığı teknik çıkmazı şu sözlerle anlattı: "Sıralama turları benim için çok zorluydu çünkü elektronik tarafında bir türlü iyi bir ayar tutturamadık.”

“Özellikle frenleme konusunda hiç mutlu değilim. Yarış içinde de sınırları gerçekten çok zorladım ancak motosiklet durmuyor ve hızlanma anlarında da verimli değil.”

“Her şeye rağmen sprint yarışında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım."

Toprak Razgatlıogğu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Pistin virajları o kadar kötü değil ancak motosikleti yavaşlatmaya çalışırken çok ciddi zaman kaybediyorum. Umarım yarın için bazı şeyleri değiştirebiliriz çünkü sorunun nerede olduğunu verilerde net bir şekilde görebiliyorum.”

“Yarın bir şeyleri geliştirebilirsek çok daha iyi sürülebilir bir motosiklet olacaktır. Çünkü yarış tempom o kadar da kötü değil.”

“Evet, şu an tamamen sınırlarını zorluyoruz ama eğer frenleme sorununu çözebilirsek, motosiklet benim sürüş tarzıma yardımcı olmaya başlayacaktır."

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