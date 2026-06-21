Toprak: "En büyük sorunum, tek turda bile yarış stiliyle sürüş yapmam"

Toprak Razgatlıoğlu, Brno'daki sprint yarışını 11. sırada tamamlayarak Yamaha'nın en iyi sonucunu elde etti ve kötü bir start yaşayan Fabio Quartararo'nun iki sıra önünde finiş gördü.

Ancak Toprak, sıralama turlarında sondan ikinci sırada yer aldı. Yarış temposuyla tek tur performansı arasındaki büyük fark tekrar gözler önüne serildi.

Sprint yarışının ardından konuşan Toprak, sıralama turlarında yaşadığı sorunu şu sözlerle anlattı: "Benim için sıralama turları her zaman çok kötü geçiyor."

"Sıralamada yarış stiliyle sürüyorum, bence en büyük sorun da bu."

"Yarışta arka lastiği, tutuşu ve motosikleti durdurmayı kolayca yönetebiliyorum. Çünkü zaten her zaman bu şekilde, yani yarış stilinde sürüyorum."

"Sadece zaman turu atarken sürüş stilini değiştirmekte zorlanıyorum. Belki bir sonraki yarışta ya da ondan sonraki yarışta değişir, bilmiyorum." dedi.

Razgatlıoğlu, sprint yarışındaki temposunun sıralama turlarına göre daha iyi olduğunu kabul ederken, pazar günkü ana yarış öncesinde hâlâ gelişmesi gereken alanlar olduğunu söyledi.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Yarış temposu çok kötü değil ama motosikletin dönüşünü biraz daha iyileştirebilirsek 1:53'lü derecelerde kalabiliriz. Bence bu iyi bir tur zamanı."

"Ancak şu anda 1:54.0 civarında kalıyoruz. Son turda da bu zamanı yaptım ama önemli olan çok sayıda turu 1:53'lerde atabilmek. Bunun için motosikletin biraz daha iyi dönmesine ihtiyacım var. Bence anahtar nokta bu."

Razgatlıoğlu özellikle viraj ortası performansından memnun olmadığını ve motosikletin yeterince dönmemesinin kendisine büyük zaman kaybettirdiğini belirtti.

"Çok geride değiliz ama bazı alanlarda gelişmemiz gerekiyor. Özellikle de dönüş konusunda."

"Motosikletin dönüşünden gerçekten memnun değilim. Viraj içinde çok zaman kaybediyorum ve gaz açmak için uzun süre beklemek zorunda kalıyorum."

"Her şeyi deniyorum ama motosikletin dönüşü değişmiyor. Otomatik olarak gaza çok erken dokunuyorum. Arka lastik çok fazla patinaja düşüyor ve sürekli arka lastiği kullanıyorum."

"Eğer bunu yarın için geliştirebilirsek yarışta çok büyük bir adım atabiliriz. Şu anki hedefim bu."